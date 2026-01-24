Трамп пригрозил Канаде 100% пошлиной: в чем причина

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил Канаде введением 100% пошлины на все ее товары. По его словам, это произойдет, если Оттава заключит соглашение с Китаем.

Об этом Трамп написал в субботу, 24 января, в своей социальной сети Truth Social. Он обратился к премьеру Канады Марку Карни, которого пренебрежительно назвал "губернатором"

"Если губернатор Карни думает, что он сделает Канаду "перевалочным портом" для Китая, откуда тот будет отправлять товары и продукцию в Соединенные Штаты, то он глубоко ошибается", – заявил американский президент.

По словам Трампа, Китай "поглотит Канаду и полностью уничтожит ее", включая ее бизнес, социальную структуру и образ жизни.

"Если Канада заключит соглашение с Китаем, она немедленно будет обложена 100% пошлиной на все канадские товары и продукты, ввозимые в США", – написал он.

Дональд Трамп также распространил статью издания Just The News, в которой говорится о том, что новое партнерство Канады с Китаем может иметь обратный эффект – в материале его называют "сделкой с дьяволом".

Отметим, что ранее Канада и Китай объявили о новом стратегическом партнерстве, в рамках которого Оттава снизит пошлины на некоторые китайские электромобили, а Пекин сделает то же самое для канадских продуктов из канолы.

Как сообщал OBOZ.UA, лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп отозвал приглашение на вступление в "Совет мира" для премьер-министра Канады Марка Карни. Причину своего решения он не объяснил.

