Трамп предупредил президента Молдовы о новых пошлинах: похожие письма получили еще семь стран

Президент США Дональд Трамп написал письмо руководительнице Молдовы Майе Санду, в котором проинформировал ее о введении тарифов в 25% на все молдавские товары, которые будут ввозиться в Штаты. Он также отметил, что эта ставка может измениться в любой момент.

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Свое письмо Трамп опубликовал в аккаунте в собственной соцсети Truth Social. Похожие сообщения от американского лидера получили и другие страны, в частности два ключевых торговых партнера Америки – Япония и Южная Корея.

В письме к Майе Санду глава Белого дома утверждает, что США будут продолжать торговлю с Молдовой, но будут устранять "долговременный и очень устойчивый дефицит торговли, вызванный тарифной и нетарифной политикой и торговыми барьерами".

Дефицитом торговли Трамп называет то, что США покупают у Молдовы больше товаров по сравнению с тем объемом, который ей продают.

"С 1 августа 2025 года мы будем взимать с Молдовы пошлину в размере только 25% на все молдавские товары, ввозимые в Соединенные Штаты, отдельно от всех секторальных пошлин", – говорится в письме.

В то же время Трамп предупредил, что если Молдова введет пошлины на американские товары, то США поднимут свои на такую же ставку.

При этом президент США заявил, что пошлины не будут распространяться на тех молдавских производителей, которые будут производить товары в Штатах.

"Эти тарифы могут быть изменены в сторону увеличения или уменьшения в зависимости от наших отношений с вашей страной. Вы никогда не будете разочарованы Соединенными Штатами Америки", – резюмировал Трамп.

Стоит отметить, что в начале апреля Трамп объявил о введении тарифа в 31% на продукцию из Молдовы. Теперь же президент США уменьшил ставку до 25%.

Начиная с этой недели, Дональд Трамп начал информировать некоторые страны о введении новых тарифов. Похожие письма уже получили Япония, Южная Корея, Казахстан, Малайзия, Мьянма, Лаос и Пар.

Как сообщал OBOZ.UA:

7 июля Трамп предупредил Японию и Южную Корею о введении с 1 августа тарифов в размере 25% на все товары, которые эти страны продают Соединенным Штатам. Позже в тот же день стало известно, что Штаты введут такие же пошлины на импорт товаров из Казахстана, Малайзии, Мьянмы, Лаоса, Пар.

Ранее Дональд Трамп сообщал, что готов ввести дополнительные пошлины против стран, которые присоединятся к БРИКС. Таким образом США хотят противостоять антиамериканской политике пророссийского экономического блока.

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