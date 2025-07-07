Бей своих, чтобы чужие боялись? Трамп ввел новые таможенные тарифы для Японии и Южной Кореи

Президент США Дональд Трамп 7 июля предупредил двух ключевых торговых партнеров Америки – Японию и Южную Корею – о введении тарифов в размере 25% на все товары, которые эти страны продают Соединенным Штатам. Меры вступят в силу с 1 августа текущего года.

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Республиканец пригрозил увеличить проценты, если Токио и Сеул ответят Вашингтону собственными тарифами. Два письма (почти аналогичные по содержанию), адресованные руководству двух стран, Трамп опубликовал на своей странице в Truth Social.

Предварительно, у Японии и Южной Кореи есть время до 1 августа на переговоры с Соединенными Штатами.

В своих письмах Трамп заявил, что его особенно беспокоит торговый дефицит США с обеими странами, что означает, что Америка покупает там больше товаров по сравнению с тем объемом, который продает. Также, по словам президента, пошлины установлены в ответ на другие меры, которые якобы мешают американским товарам продаваться за рубежом.

"Пожалуйста, поймите, что цифра в 25% намного меньше той, которая необходима для устранения диспропорции в торговом дефиците, существующей между нами и вашей страной", – утверждает глава Белого дома.

Он призвал страны производить товары на территории США. Мол, "никаких тарифов не будет", если Южная Корея, Япония или "компании в вашей стране решат производить продукцию в Соединенных Штатах, и, по сути, мы сделаем все возможное, чтобы получить одобрение быстро, профессионально и в обычном порядке – другими словами, в течение нескольких недель".

Республиканец пригрозил ответом, если Токио и Сеул введут тарифы на американский экспорт. "Если по какой-либо причине вы решите повысить свои пошлины, то, на какую бы цифру вы ни решили их повысить, она будет добавлена ​​к 25%, которые мы взимаем", – предупредил Трамп.

Япония и Южная Корея являются шестым и седьмым по величине торговыми партнерами США соответственно. В 2024 году обе страны экспортировали в США товаров на общую сумму 280 млрд долларов и импортировали из США на сумму 145 млрд долларов, согласно статистике американского Министерства торговли.

В понедельник, 7 июля, пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт анонсировала, что писем, подобных этим, будет больше. Трамп собирается объявить "примерно 12 из этих писем", то есть ввести пошлины с ультимативными условиями против 12 стран. Ливитт отказалась раскрывать, о каких государствах идет речь.

Письмо для Кореи:

Письмо для Японии:

Как писал OBOZ.UA, ранее Дональд Трамп сообщал, что готов вводить дополнительные пошлины против стран, которые присоединятся к БРИКС. Таким образом страна готова противостоять антиамериканской политике пророссийского экономического блока. А для остального мира пошлины вступят в силу со следующего месяца.

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