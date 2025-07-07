Трамп угрожает миру новыми пошлинами: известна дата нового этапа торговой войны

США готовы вводить дополнительные пошлины против стран, которые присоединятся к БРИКС. Таким образом страна готова противостоять антиамериканской политике пророссийского экономического блока. А для остального мира пошлины вступят в силу со следующего месяца.

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Об этом на своей странице в соцсети Truth Social заявил президент США Дональд Трамп. Он заверил, что исключений из объявленной политики не будет.

"Любая страна, которая присоединится к антиамериканской политике БРИКС, будет обложена дополнительными пошлинами в размере 10%. Никаких исключений из этой политики не будет. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!" – заявил Трамп.

А для остального мира введенные в апреле пошлины могут вступить в силу с 1 августа. Как сообщает Reuters, такая судьба постигнет страны, которые не заключат торговые соглашения с США до июля. Сам Трамп косвенно подтвердил это, заявив, что готовится отправить письма торговым партнерам Соединенных Штатов с соответствующим предупреждением.

"Рад объявить, что письма и/или соглашения по пошлинам США для разных стран мира будут доставлены, начиная с 12:00 (по восточному времени) понедельника, 7 июля (19:00 по киевскому времени. – Ред.). Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!" – написал он в Truth Social.

Угрозы Трампа странам против вступления в БРИКС могли быть реакцией на критику его торговой политики участниками саммита организации, завершившегося в Рио-де-Жанейро. В частности из-за того, что в своей декларации они выразили "серьезную обеспокоенность ростом количества односторонних тарифных и нетарифных мер, которые искажают торговлю и не соответствуют правилам ВТО".

Такие меры "угрожают дальнейшим сокращением мировой торговли и нарушением глобальных цепочек поставок", что "может усилить существующие экономические диспропорции и повлиять на перспективы глобального экономического развития", говорится в документе, который опубликовало правительство Бразилии. И хотя ни Соединенные Штаты Америки, ни Трамп в документе прямо не упоминаются, аналитики назвали это явным выступлением в его сторону.

Кроме того, в конце января Трамп уже говорил, что страны БРИКС должны отказаться от попыток заменить доллар, иначе их ждут 100%-ные пошлины. А позже он называл этот блок "мертвым".

"Нет никаких шансов, что БРИКС заменит доллар США в международной торговле или где-либо еще. Любая страна, которая попытается это сделать, должна сказать "привет" пошлинам и "прощай, Америка"!" – сказал президент США.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее глава Резервного банка Индии Шактиканта Дас открестился от идеи кремлевского диктатора Владимира Путина ввести новую валюту вместо доллара. Это стало ответом на угрозы избранного президента США Дональда Трампа за попытку создать альтернативу американской валюте.

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