Трамп пообещал американцам по 5 тыс. долларов, если республиканцы выиграют промежуточные выборы. Видео

Президент США Дональд Трамп заявил, что каждый взрослый гражданин страны может получить по 5 тысяч долларов. Это произойдет при условии, что Республиканская партия сохранит контроль над Палатой представителей и Сенатом после промежуточных выборов в ноябре. При этом полученные средства американцы должны будут потратить на территории США.

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Об этом Трамп заявил во время выступления на съезде Республиканской партии в Далласе, штат Техас. Об этом сообщает агентство Reuters.

Трамп представил потенциальные выплаты как своеобразные дивиденды для граждан, сравнив их с выплатами, которые успешные компании осуществляют своим инвесторам.

"Если республиканцы сохранят контроль над Палатой представителей и Сенатом США, то благодаря нашему невероятному экономическому успеху… я выплачу каждому взрослому гражданину Соединенных Штатов Америки дивиденды в размере 5 тысяч долларов", — заявил президент.

Для этих денег будет предусмотрено условие их использования. Средства должны остаться в американской экономике.

"Единственное ограничение заключается в том, что дивиденды должны быть потрачены в США", — сказал он.

Президент добавил, что американские власти не хотят, чтобы граждане тратили эти средства за рубежом.

"Мы не хотим, чтобы вы ехали в Канаду и тратили деньги там. Мы не хотим, чтобы вы ехали в Китай, в Германию… Вы должны потратить деньги в США", — заявил Трамп.

При этом американский президент не уточнил механизм реализации своего предложения. В частности, остается неизвестным, из какого источника должны поступать деньги, кто именно будет осуществлять выплаты и каким образом правительство сможет контролировать место расходования средств.

Есть также вопросы относительно юридических оснований для введения такой программы. Промежуточные выборы в США состоятся в ноябре. На них американцы будут выбирать членов Конгресса, а их результат определит, смогут ли республиканцы и в дальнейшем контролировать обе палаты законодательного органа.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до самого низкого уровня за время его нынешнего президентства. Новый опрос показал, что его деятельность поддерживают лишь 33% зарегистрированных избирателей.

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