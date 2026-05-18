Иран заявил, что передал США новые предложения по прекращению войны

Переговорный процесс между Ираном и Соединенными Штатами остается в состоянии фактической стагнации, несмотря на очередные попытки сторон найти компромисс. В Тегеране заявляют о новых дипломатических шагах, направленных на возобновление диалога с Вашингтоном.

Видео дня

В то же время обмен резкими заявлениями между сторонами только усиливает напряжение. Об этом сообщает Nordot.

В понедельник в Иране заявили, что Тегеран передал Соединенным Штатам новые предложения по урегулированию ситуации вокруг конфликта и возобновлению переговорного процесса.

По словам представителя Министерства иностранных дел Исмаила Багхаи, соответствующие сигналы были направлены в Вашингтон в воскресенье через посредников в Пакистане. Содержание предложений пока не разглашается.

Параллельно с этим в США продолжает звучать жесткая риторика. Президент Дональд Трамп в своих заявлениях на платформе Truth Social пригрозил Ирану последствиями, заявив: "Время тикает, и им лучше поторопиться, быстро, иначе от них ничего не останется".

Багхаи также сообщил, что США ранее передавали ответ на предыдущие иранские предложения, однако в Тегеране его публично назвали "полностью неприемлемым".

По данным иранского агентства Fars, последние контакты между сторонами свидетельствуют, что существенного сближения позиций пока не произошло. США, по информации медиа, настаивают на том, что долгосрочное прекращение боевых действий возможно только при условии достижения конкретных результатов в переговорах.

В то же время Иран выдвигает собственные требования, среди которых – прекращения боевых действий, в частности израильских операций в регионе, как предпосылка для дальнейших договоренностей.

Отдельно стороны остаются на противоположных позициях по ядерной программе Ирана. Сообщается, что последнее предложение США предусматривает требование передачи около 400 килограммов высокообогащенного урана под контроль американской стороны.

При этом Иран якобы может сохранить возможность эксплуатации одного из ядерных объектов, однако сам Тегеран пока отказывается обсуждать свою ядерную программу в рамках переговоров.

Напомним, сын убитого верховного лидера Ирана и его фактический преемник Моджтаба Хаменеи уже несколько месяцев не появляется на публике после ранений. Однако, согласно новым оценкам американской разведки, он продолжает играть ключевую роль в формировании военной стратегии страны.

Как сообщал OBOZ.UA, Иран допустил возможность прохода судов через Ормузский пролив. КСИР сообщил о разблокировании пролива, заявив, что возможность безопасного прохода судов возможна только по "новым процедурам". При этом никаких подробностей указанных "новых процедур" в КСИР не предоставили.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!