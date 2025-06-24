Трамп спас Иран от неизбежной катастрофы, не получив согласия на новую ядерную сделку, то есть, по сути, не получив взамен ничего.

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Небо над Ираном было открыто, оставалось дожать режим по образцу Сербии Милошевича. Однако Трамп опять сдал назад в угоду Катару и Путину. Он уломал Израиль, используя свое влияние на Натаньяху, не добивать аятолл, не получив главного - Иран не отказался от обогащения урана. К тому же, по сообщениям американских СМИ, благодаря промедлению с атакой, иранцы успели заранее вывезти из Фордо и спасти большую часть своих ядерных материалов.

Недобитый иранский режим теперь объявит о своей победе, восстановит силы, станет еще более ожесточенным и опасным. Теперь Иран точно сверхмотивирован сделать свою атомную бомбу. Израильский удар показал, что других эффективных средств защиты у него нет.

Таким образом война ни только не закончилась - её эскалация стала неизбежна, а угроза создания Ираном ядерного оружия увеличилась.

Апдейт. Не только мир не наступил, даже и перемирие уже нарушено.