Трамп назвал Нигерию "страной особой обеспокоенности" и упомянул об убийствах христиан

Президент США Дональд Трамп заявил, что Нигерия находится в критическом положении из-за преследования христиан. В заметке в соцсети Truth Social он объявил страну "страной, вызывающей особую обеспокоенность", добавив, что тысячи христиан погибли от рук радикальных исламистов.

Об этом Трамп написал в своем официальном аккаунте, подчеркнув, что Соединенные Штаты не останутся в стороне.

"Христианство сталкивается с экзистенциальной угрозой в Нигерии. Тысячи христиан убивают. Радикальные исламисты несут ответственность за эту массовую резню. Этим я объявляю Нигерию "страной, вызывающей особую обеспокоенность", – отметил он.

Призыв к действиям

Трамп отметил, что только в Нигерии было убито 3100 христиан, тогда как в мире эта цифра достигает 4476. Президент заявил, что дал распоряжение конгрессменам Райли Муру, Тому Коулу и комитету по ассигнованиям Палаты представителей срочно разобраться в ситуации и доложить ему о результатах.

"Соединенные Штаты не могут стоять в стороне, когда такие зверства происходят в Нигерии и в других странах. Мы готовы, желаем и способны защитить нашу большую христианскую общину по всему миру", – добавил Трамп.

В последние годы в Нигерии наблюдается рост насилия между мусульманскими и христианскими общинами, особенно в центральных и северных регионах страны. Организации по правам человека неоднократно сообщали о нападениях со стороны группировок "Боко Харам" и "Исламское государство в Западной Африке", которые убивали священников и мирных жителей.

Что происходит в Нигерии

В Нигерии христиане переживают одну из самых масштабных волн преследований в мире. По данным Европейского парламента, с 2019 по 2023 год в стране было убито почти 17 тысяч христиан в целенаправленных нападениях, а только за первые семь месяцев 2025 года количество погибших превысило 7 тысяч. Разрушение церковной инфраструктуры также приобрело катастрофические масштабы – с начала восстания террористов "Боко Харам" в 2009 году уничтожено или серьезно повреждено более 19 тысяч церквей. Это означает, что в среднем три христианские святыни исчезают ежедневно.

Наибольшую угрозу представляют радикальные группировки "Боко Харам" и Islamic State West Africa Province (западноафриканское крыло "Исламского государства"). Они действуют преимущественно на севере и в центре страны, где устраивают нападения на христианские общины, поджигают церкви, похищают священнослужителей и мирных жителей. Эти нападения часто сопровождаются массовыми убийствами, разрушением деревень и сжиганием домов.

Из-за постоянного насилия сотни тысяч людей вынуждены бежать из своих домов, ища убежище в более безопасных регионах или за рубежом. Гуманитарная ситуация в Нигерии остается напряженной: не хватает продовольствия, доступа к медицинской помощи и образованию. Местные власти часто не могут гарантировать безопасность граждан, а международное сообщество призывает правительство страны усилить борьбу с террористами и защитить религиозные меньшинства.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в северо-центральном штате Бенуэ в Нигерии группа вооруженных боевиков напала на село Йелевата. В результате действий злоумышленников в населенном пункте погибли по меньшей мере 100 человек. По информации нигерийской организации Amnesty International, многие люди были заперты и сожжены в своих домах заживо.

