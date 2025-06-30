Трамп нашел покупателей для TikTok: о чем идет речь

Покупатели для американских активов TikTok уже найдены. И, возможно, президент США Дональд Трамп объявит продажу соцсети уже через две недели.

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Такое заявление американский лидер сделал в эфире Fox News. Сейчас приложение принадлежит китайской компании ByteDance.

"Кстати, у нас есть покупатель на TikTok. Речь идет о группе очень богатых людей. Думаю, мне понадобится одобрение Китая, и я думаю, что президент Си, скорее всего, это сделает", – сказал Трамп.

В то же время Трамп не сообщил никаких других подробностей. Он также не стал раскрывать имена покупателей.

Что предшествовало

Весной 2024 года палата представителей США одобрила закон, который позволяет запретить использование соцсети TikTok. Это произойдет в том случае, если она не будет выделена из китайской компании ByteDance, которая владеет.

Конгрессмены считали, что соцсеть представляет угрозу национальной безопасности, поскольку китайское правительство может заставить ByteDance передавать ему данные американских пользователей приложения.

Последний срок продажи американского подразделения соцсети был установлен на 19 января. Однако Трамп продлил его сначала до 5 апреля, а затем еще на 75 дней.

Ранее считалось, что платформу приобретет новый советник Трампа Илон Маск.

Позже Трамп заявил, что только корпорация Microsoft ведет переговоры о приобретении социальной сети TikTok. Также глава Белого дома добавил, что надеется увидеть "тендерную войну" со стороны компаний, которые позволят китайской платформе продолжить работу в Соединенных Штатах.

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