УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

"Достигли огромного прогресса": Трамп снова отложил запрет TikTok на 75 дней

Михаил Левакин
Новости. Мир
2 минуты
27
'Достигли огромного прогресса': Трамп снова отложил запрет TikTok на 75 дней

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ, продолживший работу китайской платформы TikTok в Америке еще на 75 дней. По его словам, администрация "упорно работала" над соглашением продажи TikTok американской компании и "достигла огромного прогресса".

Видео дня

Об этом американский лидер сообщил в собственной социальной сети Truth Social. Однако Трамп отметил, что подписание всех разрешений требует дополнительного времени.

Американский президент надеется на "добросовестную работу" с Китаем, который, как считает Трамп, "не очень доволен взаимными тарифами, необходимыми для честной и сбалансированной торговли".

"Это доказывает, что тарифы являются мощнейшим экономическим инструментом и очень важным для нашей национальной безопасности!" – заметил он.

"Достигли огромного прогресса": Трамп снова отложил запрет TikTok на 75 дней

Ранее президент США не исключал, что рассмотрит возможность снизить пошлины для Китая, если правительство этой страны решит вопрос продажи TikTok. Но после принятия решения в КНР о зеркальных пошлинах Трамп заявил, что Пекин "паникует" и "допустил ошибку".

Это произошло всего за несколько часов до того, как президент сообщил о "достижении огромного прогресса".

В китайской ByteDance, владеющей TikTok, подтвердили факт обсуждения с правительством США судьбу платформы, но заметили, что "соглашение не было подписано", потому что "есть ключевые вопросы, которые нужно решить".

Как сообщал OBOZ.UA, еще 18 января доступ к социальной сети TikTok на территории США был ограничен. Приложение стало недоступным менее чем за два часа до вступления в силу решения суда, принятого на основании специально введенного закона.

Но уже в конце января Дональд Трамп заявил, что ведет переговоры с несколькими людьми по поводу покупки социальной сети TikTok. По словам Трампа, интерес инвесторов к соцсети TikTok "очень велик".

Считалось, что платформу приобретет новый советник Трампа Илон Маск.

Позже Трамп заявил, что только корпорация Microsoft ведет переговоры о приобретении социальной сети TikTok. Также глава Белого дома добавил, что надеется увидеть тендерную войну со стороны компаний, которые позволят китайской платформе продолжить работу в Соединенных Штатах.

Так или иначе, но согласно указанному закону, действие которого Трамп отложил, 5 апреля истек  срок, до которого ByteDance должна была найти для TikTok американского владельца.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!