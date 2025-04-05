'Достигли огромного прогресса': Трамп снова отложил запрет TikTok на 75 дней

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ, продолживший работу китайской платформы TikTok в Америке еще на 75 дней. По его словам, администрация "упорно работала" над соглашением продажи TikTok американской компании и "достигла огромного прогресса".

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Об этом американский лидер сообщил в собственной социальной сети Truth Social. Однако Трамп отметил, что подписание всех разрешений требует дополнительного времени.

Американский президент надеется на "добросовестную работу" с Китаем, который, как считает Трамп, "не очень доволен взаимными тарифами, необходимыми для честной и сбалансированной торговли".

"Это доказывает, что тарифы являются мощнейшим экономическим инструментом и очень важным для нашей национальной безопасности!" – заметил он.

Ранее президент США не исключал, что рассмотрит возможность снизить пошлины для Китая, если правительство этой страны решит вопрос продажи TikTok. Но после принятия решения в КНР о зеркальных пошлинах Трамп заявил, что Пекин "паникует" и "допустил ошибку".

Это произошло всего за несколько часов до того, как президент сообщил о "достижении огромного прогресса".

В китайской ByteDance, владеющей TikTok, подтвердили факт обсуждения с правительством США судьбу платформы, но заметили, что "соглашение не было подписано", потому что "есть ключевые вопросы, которые нужно решить".

Как сообщал OBOZ.UA, еще 18 января доступ к социальной сети TikTok на территории США был ограничен. Приложение стало недоступным менее чем за два часа до вступления в силу решения суда, принятого на основании специально введенного закона.

Но уже в конце января Дональд Трамп заявил, что ведет переговоры с несколькими людьми по поводу покупки социальной сети TikTok. По словам Трампа, интерес инвесторов к соцсети TikTok "очень велик".

Считалось, что платформу приобретет новый советник Трампа Илон Маск.

Позже Трамп заявил, что только корпорация Microsoft ведет переговоры о приобретении социальной сети TikTok. Также глава Белого дома добавил, что надеется увидеть тендерную войну со стороны компаний, которые позволят китайской платформе продолжить работу в Соединенных Штатах.

Так или иначе, но согласно указанному закону, действие которого Трамп отложил, 5 апреля истек срок, до которого ByteDance должна была найти для TikTok американского владельца.

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