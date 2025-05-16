Трамп-младший заявил, что экс-директор ФБР призывает убить его отца: что не так с его подозрениями. Фото

Сын президента Соединенных Штатов Дональд Трамп-младший обвинил бывшего главу ФБР Джеймса Коми в завуалированном призыве к убийству президента США. Поводом для обвинения стало фото, опубликованное Коми в соцсетях – на снимке ракушками выложены числа "86" и "47".

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Об этом Дональд Трамп-младший сообщил в соцсети Х. Он также показал фото, которое Коми уже удалил из поста в Instagram.

"Просто Джеймс Коми, который призывает убить моего отца. Вот кому поклоняются демократические СМИ. Безумцы", – отметил сын президента США.

Ниже в ветках комментариев люди объяснили, что на криминальном жаргоне США число "86" означает убийство кого-то, а число 47 связано с тем, что Дональд Трамп сейчас занимает должность 47-го президента США.

Хотя даже сторонники Трампа со скепсисом отреагировали на сообщение Дональда Трампа-младшего, Белый дом в комментариях отметил, что фотография Джеймса Коми с числом 8647 "однозначно интерпретируется как удар по действующему президенту США", и поэтому "это глубоко беспокоит всех нас и вызывает серьезное беспокойство".

В свою очередь бывший глава ФБР утверждает, что просто сфотографировал то, что увидел.

"Ранее я опубликовал фотографию ракушек, которые видел во время прогулки по пляжу, и предположил, что это политическое послание. Я не осознавал, что некоторые люди ассоциируют эти числа с насилием. Мне никогда это не приходило в голову, но я против любого насилия, поэтому я удалил эту публикацию", – пояснил Джеймс Коми.

На самом деле в сочетании цифр 8 и 6 в американском быту много толкований. Сами американцы утверждают, что чаще всего 86 используют как глагол официанты, бармены. Фраза "тебе восемьдесят шесть" в их сленге означает отказ обслуживать клиента (например, отказ налить спиртные напитки уже пьяному заказчику) или отсутствие заказанного блюда.

Также этим числом люди означают запрет куда-то зайти ("Мне сюда - восемьдесят шесть").

Происхождение этого сленга непонятно. По одной из версий этим числом как глаголом начали пользоваться еще в начале прошлого века, во время сухого закона – якобы существовал подпольный бар на улице 86 (как известно, большинство улиц в городах США имеет вместо названий порядковые номера).

По другой версии во времена расцвета мафии число 86 означало заказное убийство: жертву отвозили за 8 миль от города и закапывали на глубину 6 футов.

Также есть версия, что 86 как глагол – военного происхождения. На еще кнопочных телефонах буквы T и O, что является сокращением от "выбросить", были на цифрах 8 и 6.

Есть и другие версии. Поэтому сочетание 8645 и 8647 может означать просто импичмент президенту, то есть "выбрасывание" 45 или 47-го президента из Белого дома или вообще политики – как когда-то Трамп "выбросил" Коми из ФБР.

И это довольно популярная идея, если судить по популярности соответствующих принтов на товарах, которыми торгуют в сети.

А почему сын президента сразу подумал об убийстве, пусть останется на его совести.

Как сообщал OBOZ.UA, возвращение Дональда Трампа в Белый дом способствовало значительному обогащению его семьи – только за последний месяц в компании, принадлежащие клану президента, поступило не менее 2 млрд долларов. Основными источниками их доходов стали недвижимость, криптовалютные проекты и эксклюзивные клубы. Причем всеми бизнес-проектами руководят сыновья и зять президента США.

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