Семья Трампа заработала за месяц миллиарды: что принесло клану президента США такие деньги

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом способствовало значительному обогащению его семьи – только за последний месяц в компании, принадлежащие клану президента, поступило не менее 2 млрд долларов. Основными источниками их доходов стали недвижимость, криптовалютные проекты и эксклюзивные клубы.

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Об этом сообщает The New York Times, отмечая, что бизнес-проектами управляют сыновья и зять президента США, поэтому с юридической точки зрения о конфликте интересов речи не идет. Но сам президент тоже извлекает из этого выгоду, поэтому бизнес может влиять на государственные решения.

Недвижимость

Семья Трампа активно зарабатывает на объектах недвижимости. Проекты реализуются как на Ближнем Востоке, так и в Европе, в частности в таких странах:

Катар – при участии Эрика Трампа реализуется проект курорта с гольф-полями и виллами стоимостью $5,5 млрд. Семья президента получит доход от лицензий и управления;

– при участии Эрика Трампа реализуется проект курорта с гольф-полями и виллами стоимостью $5,5 млрд. Семья президента получит доход от лицензий и управления; ОАЭ – строительство Trump International Hotel в Дубае, причем связанная с правительством Саудовской Аравии компания инвестировала в проект $1 млрд;

– строительство Trump International Hotel в Дубае, причем связанная с правительством Саудовской Аравии компания инвестировала в проект $1 млрд; Сербия – зять президента США Джаред Кушнер планирует построить на арендованой земле экс-Минобороны Югославии Trump Hotel, инвестиции в проект оцениваются в $1 млрд, большая часть которых поступит от ближневосточных фондов.

Криптовалюта

Один из самых прибыльных новых проектов президента – виртуальный токен $TRUMP. Им управляет Дональд Трамп-младший. Всего участники криптосообщества потратили на них уже более $174 млн.

Дополнительный источник прибыли – возглавляемый Эриком и Дональдом Трампом-младшим криптофонд World Liberty Financial. ОАЭ инвестировали в него около $2 млрд, а доходность проекта оценивается в десятки миллионов долларов ежегодно.

Другие источники прибыли

Семейство Трампа продолжает зарабатывать и на других активах. Например, в Вашингтоне этим летом откроется элитный частный клуб Executive Branch, инициированный Дональдом Трампом-младшим. Предполагается, что членами клуба станут самые богатые лоббисты, владельцы технологических компаний и члены Белого дома, которые смогут позволить себе заплатить членский взнос в размере $500 тыс.

На гольф-курорте Trump National Doral во Флориде недавно состоялся турнир саудовской лиги LIV Golf, на котором президент присутствовал лично. Его семья получила за это гонорар, а гостиничный комплекс – наплыв гостей.

Также сообщается, что эмир Катара хочет передать Трампу самолет Boeing 747 стоимостью $400 млн. По словам президента, после окончания срока этот самолет будет передан его президентской библиотеке.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что Трамп привел на встречу с гонщиками NASCAR в Белом доме основателя и сопредседателя одной из крупнейших банковских и брокерских компаний США Чарльза Шваба. Он представил его как того, кто заработал за сутки $2,5 млрд.

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