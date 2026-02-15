Трамп и Нетаньяху договорились вместе усилить давление на Иран: в Axios узнали подробности

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи в Белом доме в среду договорились, что Штаты усилят экономическое давление на Иран, главным образом касательно продажи нефти Китаю. По состоянию на сейчас более 80% иранского экспорта нефти идет в КНР.

Если Китай сократит свои закупки нефти у Ирана, экономическое давление на Тегеран значительно возрастет. Об этом Axios сообщили два американских чиновника, осведомленные касательного этого вопроса.

Такое усиленное влияние может изменить расчеты Ирана и подтолкнуть его к большим уступкам по ядерной программе.

Американские чиновники отметили, что кампания максимального давления будет происходить параллельно с ядерными переговорами с Ираном и текущим наращиванием военной силы на Ближнем Востоке. Последнее происходит для нанесения возможных ударов, если дипломатия не удастся.

"Мы договорились, что будем действовать в полной мере с максимальным давлением на Иран, например, насчет продажи иранской нефти Китаю", – сказал высокопоставленный чиновник США.

Какой была договоренность между Трампом и Нетаньяху

Как говорят американские чиновники, Нетаньяху и Трамп во время встречи в среду договорились о необходимом конечном результате – Иран, лишенный возможности получить ядерное оружие.

Но они разошлись во мнениях относительно способа достижения этой цели. Нетаньяху сказал Трампу, что невозможно заключить хорошую сделку с Ираном, и заявил, что даже если соглашение будет подписано, Иран не будет придерживаться его.

В свою очередь Трамп сказал Нетаньяху, что, по его мнению, есть шанс достичь соглашения с Ираном. "Посмотрим, возможно ли это. Давайте попробуем", – процитировал президента США чиновник.

Как пишет Axios, недавно Трамп спросил своих советников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, каковы шансы на достижение соглашения с Ираном. По словам американского чиновника, Уиткофф и Кушнер сказали Трампу, что история показывает, что достичь хорошего соглашения с Ираном трудно, если не невозможно.

Но они также отметили, что пока что иранцы "говорят все правильные вещи". Кушнер и Уиткофф сказали Трампу, что они продолжат переговоры и будут придерживаться жесткой позиции, и если иранцы согласятся на сделку, которую сочтут удовлетворительной, они "предоставят ему возможность решить, хочет ли он ее заключить".

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп встретился в Вашингтоне с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Стороны обсуждали ситуацию по Ирану, однако окончательной договоренности не было достигнуто. Так или иначе, сам американский президент назвал встречу "очень хорошей".

Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном могут продлиться до месяца. Он предположил, что исламская страна "согласится на сделку" с США, и намекнул, что в случае несогласия по Ирану вновь будут нанесены удары.

