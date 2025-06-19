Трамп хочет ударить по ядерному объекту в иранском Фордо – СМИ

Президент США Дональд Трамп считает, что иранский ядерный объект по обогащению урана в Фордо необходимо уничтожить из-за риска быстрого изготовления ядерного оружия Исламской Республикой. Глава Белого дома предварительно одобрил решение об ударе американских самолетов по иранскому заводу.

Видео дня

Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники. Трамп, по данным издания, проинформирован о рисках и преимуществах удара по Фордо.

Президент США считает, что уничтожение этого объекта необходимо, поскольку есть риск того, что Тегеран все же получит ядерное оружие.

"Трамп считает, что особого выбора нет...Завершить дело – означает уничтожить Фордо", – сказал один из собеседников телеканала.

По информации высокопоставленного источника в разведке и чиновника Министерства обороны США, Дональд Трамп утвердил планы атак на Иран еще вечером 17 июня.

Источники сообщили, что Трамп готов привлечь США, если это нужно для уничтожения объекта. По словам источников, он обсудил логистику использования бомб для уничтожения бункеров в Фордо.

Однако глава Белого дома до сих пор еще не принял окончательного решения относительно удара и формального присоединения США к воздушной кампании Израиля.

Трамп все еще ожидает, что Иран добровольно откажется от ядерной программы и наносить удар по Фордо уже не будет необходимости.

Как сообщал OBOZ.UA:,

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп располагает "всеми вариантами" действий в ситуации относительно Ирана и отказа страны останавливать развитие своей ядерной программы. Американский лидер "сохраняет за собой" все варианты, заявил постпред Америки при НАТО Мэттью Уитакер.

Если США все же нанесут удар по ключевому ядерному объекту в Иране, это повлияет и на Кремль. В случае, если американский президент Дональд Трамп пойдет на этот шаг, в Москве будут вынуждены учитывать, что такая же реакция Вашингтона может быть и в российско-украинской войне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!