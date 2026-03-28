Трамп хочет переименовать Ормузский пролив в свою честь: что известно

Контроль над Ормузским проливом стал одним из приоритетных вопросов в повестке дня президента США Дональда Трампа. Более того, он допускает возможность переименования этой транспортной артерии.

Среди идей – "Американский пролив" или "пролив Трампа". Об этом сообщает New York Post.

В материале отмечается, что несмотря на заявления главы Белого дома о фактическом уничтожении Ирана и его готовности к соглашению, он стремится завершить вопрос на Ближнем Востоке. В частности, речь идет о гарантиях того, что Иран не сможет препятствовать судоходству или претендовать на контроль над Ормузским проливом.

"Он действительно считает, что если мы собираемся охранять это, если мы собираемся заботиться об этом, если мы собираемся контролировать это, если мы собираемся обеспечить безопасность через это, то почему мы должны называть это так (Ормуз. – Ред.)... Почему бы нам не назвать это, знаете, Американским проливом?" – заявил один из высокопоставленных чиновников.

Выступая в пятницу на инвесторском форуме Саудовской Аравии в Майами, Трамп также предположил, что может назвать пролив не в честь США, а в свою собственную честь.

"Они должны открыть пролив Трампа – я имею в виду Ормузский...Извините, мне очень жаль. Такая ужасная ошибка. Фейковые новости скажут: "Он случайно сказал". Нет, со мной не было никаких случайностей, не слишком много", – подчеркнул американский лидер.

Реакция в Белом доме

В то же время в Белом доме мнения относительно переименования пролива разнились. Одни заявили, что идея ребрендинга пока не является реалистичной, другой представитель администрации назвал ее "интересной", но подчеркнул, что вопрос пока не рассматривается.

Вместе с тем подобные инициативы не были бы беспрецедентными, однако последние предложения по переименованиям вызывают противоречивую реакцию даже среди сторонников Трампа.

"Вся эта история с именами становится такой же скучной и безвкусной, как золото в Овальном кабинете. Это только запятнает его наследие и вредит партии перед промежуточными выборами", – сказал бывший чиновник администрации Трампа.

Напомним, ранее Трамп отметился еще одним интересным заявлением по Ирану. Глава Белого дома утверждал, что Тегеран хотел бы его видеть на посту верховного лидера. Впрочем, глава американского народа категорически отказался от такого предложения.

