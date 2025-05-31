Трамп анонсировал подписание двух ключевых соглашений по Ближнему Востоку: о чем идет речь

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС близки к заключению соглашения о временном прекращении огня в секторе Газа на 60 дней. Кроме того, есть перспективы заключения соглашения с Ираном по ядерной программе страны.

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Об этом американский президент сказал во время общения с журналистами в Овальном кабинете Белого дома в пятницу, 30 мая, передает ABC News. Относительно соглашения между Израилем и ХАМАС Трамп отметил, что новости могут быть уже в течение следующих нескольких дней.

"Они очень близки к соглашению по Газе. Мы сообщим вам об этом в течение дня или завтра (в субботу, 31 мая. – Ред.). И у нас есть шанс на это", – сказал Трамп.

Кроме того, Трамп заявил о высокой вероятности заключения США "ядерной сделки" с Ираном. По словам главы Белого дома, Тегеран не заинтересован в военном конфликте, а значит может пойти на компромисс.

"Я думаю, что мы достаточно близки к соглашению с Ираном. Они не хотят, чтобы их взорвали, они лучше заключат сделку. И я думаю, что это может произойти в недалеком будущем, и это было бы замечательно – достичь договоренности без сброса бомб по всему Ближнему Востоку", – заявил американский президент.

Что известно о новом вероятном соглашении между Израилем и ХАМАС

Накануне в Белом доме заявили, что правительство Израиля одобрило план Трампа по временному прекращению огня в секторе Газа на 60 дней. Группировка ХАМАС со своей стороны еще изучает предложение.

По данным СМИ, новый план предусматривает, что Вашингтон, Каир и Доха будут обеспечивать соблюдение режима прекращения огня в течение 60 дней с момента заключения соглашения. За это время предполагается освобождение 10 живых израильских заложников и возвращение останков 18 погибших заложников.

Переговоры о постоянном прекращении огня начнутся в первый день прекращения огня. Предполагается также доставка гуманитарной помощи в Газу.

Что известно о переговорах США и Ирана о ядерном оружии

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом Тегеран резко увеличил запасы высокообогащенного до 60% урана. С декабря прошлого года эти запасы в Иране выросли вдвое. Этого урана может быть достаточно для производства шести ядерных бомб.

Трамп требует от Тегерана отказаться от развития ядерной программы. Он заявил, что Ирану придется заключить сделку, иначе очень скоро с ним "что-нибудь случится".

Во второй половине апреля представители США и Ирана провели в Омане несколько раундов переговоров по ядерной сделке с Тегераном.

Спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, который ведет переговоры с Ираном, 9 мая заявил, что Тегеран не стремится разрабатывать ядерное оружие и заверил в этом США. По его словам, иранская сторона согласилась с требованиями Штатов. Он добавил, что Иран может продолжать свою гражданскую ядерную программу, если он этого желает, но только в рамках мирного использования.

В то же время министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что если целью Соединенных Штатов является лишение Ирана его "ядерных прав", то Тегеран никогда не согласится на это условие.

Как сообщал OBOZ.UA, The New York Times пишет, что пока администрация Дональда Трампа пытается договориться с Ираном о новой ядерной сделке, премьер Израиля Беньямин Нетаньяху может разрушить эти усилия, нанеся превентивный удар по объектам обогащения урана в Иране.

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