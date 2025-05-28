Нетаньяху может сорвать переговоры администрации Трампа с Тегераном: в NYT рассказали о 'напряженном разговоре'

Пока администрация Дональда Трампа пытается договориться с Ираном о новой ядерной сделке, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может разрушить эти усилия, нанеся превентивный удар по объектам обогащения урана в Иране. Об этом сообщают источники, знакомые с ходом событий.

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Такую информацию обнародовали в The New York Times. Разное видение подходов к недопущению создания Ираном ядерного оружия уже привело к по крайней мере одному напряженному телефонному разговору между Трампом и Нетаньяху, а также к серии встреч американских и израильских чиновников.

В минувшее воскресенье Трамп заявил, что в течение "следующих двух дней" его дипломатические инициативы могут принести "что-то хорошее". Между тем информированные источники предполагают, что максимум, на что можно рассчитывать, - это согласование общих принципов. Конкретные детали переговоров держат в тайне. Речь идет, в частности, о возможности продолжения Ираном обогащения урана, о способах вывоза или разбавления запасов топлива, приближенного к военному уровню.

В апреле The New York Times писала, что Израиль уже готовился к атаке на иранские ядерные объекты, но Трамп тогда отказался поддерживать этот сценарий, отдав предпочтение переговорам. Несмотря на это, Нетаньяху продолжил настаивать на военном решении - даже без участия США.

Израиль не является участником переговоров между Соединенными Штатами и Ираном. В основе напряженности между Нетаньяху и Трампом лежат их разные взгляды на то, как лучше всего использовать момент иранской слабости.

В октябре Израиль уничтожил ключевые элементы стратегической системы ПВО Ирана, которая помогала защищать ядерные объекты страны. Это позволило бы израильским самолетам приближаться к границам Ирана, не боясь стать мишенью. Кроме того, Израиль парализовал Хезболлу и ХАМАС, которые поддерживались иранскими деньгами, оружием и ракетами.

Нетаньяху считает, что окно возможностей для удара быстро закрывается. Трамп, со своей стороны, убежден, что именно сейчас - подходящий момент для достижения дипломатической победы, подкрепленной угрозой военной силы.

В Израиле опасаются, что стремление Трампа к собственной сделке, которую можно было бы представить лучше ядерной договоренности Обамы 2015 года, побудит его на уступки Ирану - в частности позволит сохранить объекты по обогащению урана.

В апреле Нетаньяху подчеркнул, что единственной приемлемой сделкой для него является полный демонтаж иранской ядерной инфраструктуры - как в подземном объекте в Фордо, так и в Натанзе и на других объектах по всей стране.

Сейчас администрация Трампа склоняется к тому, чтобы согласиться хотя бы на декларацию базовых принципов - чтобы хоть как-то удержать Израиль от атаки. Однако даже промежуточное соглашение, говорят аналитики, должно предусматривать или вывоз обогащенного урана из страны, или его разбавление до безопасного уровня - чтобы Трамп мог заявить, что хоть временно, но предотвратил угрозу ядерного оружия.

Главной проблемой для США остается возможность неожиданного нападения Израиля. По оценке американской разведки, на подготовку к удару Израилю требуется всего семь часов. В Вашингтоне опасаются, что в случае ответа Ирана у США не будет выбора, кроме как поддержать союзника.

Даже если дипломатическое соглашение будет достигнуто, Нетаньяху может все равно отдать приказ об атаке. После визита в Белый дом в апреле он поручил готовить варианты ударов - от точечных до полномасштабных, включая атаки по целям в густонаселенных районах.

Напомним, что Иран согласился вести переговоры о некоторых ограничениях на свою ядерную работу в обмен на снятие санкций. Но в Тегеране заявили, что прекращение программы обогащения урана или отказ от его запасов относятся к "красным линиям".

Кроме того, Иран требует гарантий со стороны США, что президент Дональд Трамп больше не выйдет из ядерной сделки, как это произошло в 2018 году при первой его каденции.

Так, Стив Уиткофф, который ведет переговоры с Ираном, заявил, что иранская сторона согласилась с требованиями США и заверила, что не стремится разрабатывать ядерное оружие. При этом Уиткофф подчеркнул, что Иран должен демонтировать свои обогатительные установки. По его словам, программа обогащения урана "никогда больше не может существовать в Иране", и это является "красной линией" США.

На следующий день министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что если целью Соединенных Штатов является лишение Ирана его "ядерных прав", то Тегеран никогда не согласится на это условие.

После этого президент США Дональд Трамп назвал Иран "наиболее деструктивной силой" на Ближнем Востоке и обвинил его в нестабильности в регионе. Трамп заявил, что США никогда не позволят Ирану иметь ядерное оружие.

Однако, несмотря на все заявления и раунды переговоров, никаких конкретных договоренностей пока достигнуто не было.

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