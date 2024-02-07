'Только военное давление сможет освободить заложников': в ЦАХАЛ сообщили о продвижении в секторе Газа

Армия обороны Израиля ЦАХАЛ продвигается в секторе Газа на юг и север. Военные готовятся к боям в городе Рафах.

Об этом заявили израильские премьер-министр Биньямин Нетаньяху и руководитель штаба ЦАХАЛ Герци Халеви. Таким образом, уверяют они, "лишь военное давление на ХАМАС приведет к освобождению заложников".

Рафах – город в секторе Газа на границе с Египтом. Население составляет 90 тыс. человек, причем 80% из них составляют беженцы. К югу от города расположен единственный аэропорт Палестины, аэропорт им. Арафата.

По словам главы штаба ЦАХАЛ, новые рейды военных израильтян на севере Газы приводят к "большому количеству погибших террористов, количеству убитых командиров и разрушенной инфраструктуре террористов".

"Уже 122-й день (войны), но мы прогрессируем, мы не стоим на месте. Когда мы говорили о ликвидации ХАМАС, мы не говорили, что это произойдет через неделю или через месяц. Это многоуровневая операция. Это процесс, который требует времени ", – заявил Халеви.

Премьер Нетаньяху высоко оценивает продвижение ЦАХАЛ на севере Газы, где военные "начали постоянные рейды по устранению последних осколков" группировки ХАМАС. Постепенно необходимость таких рейдов будет снижаться, уверяет он.

Ранее сообщалось, что ХАМАС не против перемирия на время освобождения заложников. Однако террористы требуют в обмен освобождение своих командиров. Но по словам Нетаньяху, пока Израиль "не взял на себя ответственность" по освобождению палестинских заключенных.

Как сообщал OBOZ.UA, представители террористической группировки ХАМАС более недели изучали новое соглашение о прекращении огня. В договоре Израиль предлагал "длительные паузы" в боевых действиях в секторе Газа и освобождение израильских заложников и палестинских пленных.

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