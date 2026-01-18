Тактика Трампа провалилась? Евродепутат дал прогноз относительно переговоров в 2026 году

Сейчас не наблюдается никаких признаков того, что в 2026-м переговоры по завершению российско-украинской войны будут стремительно двигаться вперед. Прежде всего об этом свидетельствует отсутствие принципиальных изменений в позиции России: агрессор по-прежнему отказывается от любых уступок.

Такой прогноз сделал в комментарии 24 каналу депутат Европейского парламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс. Он констатировал, что переговорная тактика президента США Дональда Трампа провалилась, однако Штаты еще могут сделать 2026-й год переломным для установления мира в Украине.

Россия не желает идти на уступки, однако 2026-й еще может стать переломным

Литовский политик отметил, что пока не видит признаков, что мирные переговоры в 2026 году могут начать стремительно двигаться вперед. Прежде всего – из-за отсутствия принципиальных изменений в позиции России.

"Я вижу, что в 2026 году переговоры не обязательно будут идти стремительно вперед. Я не вижу никаких принципиальных изменений со стороны России. Наоборот – они играют на этой ситуации, идут на какие-то переговоры между Москвой и Вашингтоном, о которых мы не все знаем",– подчеркнул евродепутат.

Он спрогнозировал сохранение "качелей", которые были характерны для "мирного процесса" во главе с Трампом в 2025-м, когда на один шаг вперед будет приходиться два шага назад или наоборот. Быстрое и правильное завершение войны и "линейный" ход переговоров депутат считает маловероятным при сохранении нынешней "диспозиции".

Впрочем, по мнению Ауштрявичуса, 2026 год все же может стать переломным в переговорах.

"Надеюсь, что 2026 год может быть переломным. Но для этого нужно, чтобы и администрация Трампа не только обещала и говорила напрасно, не только угрожала своим партнерам, но и серьезно занялась делом",– подчеркнул политик.

Депутат Европарламента констатировал провал тактики переговоров с Россией, которой до сих пор придерживались президент США и его окружение.

"Вся эта переговорная тактика администрации Трампа провалилась. Это надо признать. Он обещал сделать это за день – три. Но Россия водит его за нос. Даже после таких очевидных выводов, когда понятно, кто есть кто, появляются критические высказывания в сторону Украины, что украинцы что-то не сделали", – сказал он.

Ауштрявичюс считает, что в Белом доме до сих пор не понимают, как вести переговоры с Россией. Зато там активно считают "финансовые потоки".

Европа же, в отличие от США, по его мнению, в целом сделала определяющие выводы относительно ситуации. И хотя некоторые страны до сих пор стремятся развивать двусторонние отношения с Россией – они не определяют европейскую политику. Поэтому, надеется евродепутат, голос единой Европы будет звучать все увереннее и будет подкреплен делами.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что у Трампа хотят, чтобы Совет мира занялся вопросами Украины и Венесуэлы. Эту организацию, которую создает и собирается возглавить президент США, в Вашингтоне рассматривают как альтернативу ООН.

В то же время издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что в уставе Совета мира прописаны исключительные полномочия лично для Трампа, который единолично будет решать, какие решения Совета подлежат исполнению, а какие нет, будет контролировать финансы, сможет по своему усмотрению добавлять и исключать членов организации и даже назначать своего преемника. В то же время определенные "преференции" для себя страны-члены смогут в прямом смысле купить, заплатив 1 млрд долларов наличными.

