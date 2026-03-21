'Такова реальность': президент Сербии заявил, что Третья мировая война уже началась

Предотвратить глобальный конфликт сегодня все сложнее, а признаки большой войны уже заметны в разных регионах мира. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Третья мировая война, возможно, уже началась, даже если об этом официально еще не говорят.

Видео дня

По его словам, борьба за энергетические и стратегические ресурсы превращает локальные конфликты в потенциально глобальные столкновения. Об этом сообщает в интервью Berliner Zeitung.

Вучич отметил, что нынешняя ситуация в мире напоминает начальные этапы Первой и Второй мировых войн, которые также стартовали с региональных конфликтов, а впоследствии переросли в масштабные столкновения союзов.

"Если посмотреть на Первую и Вторую мировые войны, можно увидеть, что обе сначала начинались с региональных конфликтов. Лишь позже образовались большие военные и политические союзы, которые в итоге столкнулись непосредственно", – отметил он.

Отдельно Вучич прокомментировал войну России против Украины. По его мнению, ситуация зашла в тупик: Россия может не достичь победы, но и потерпеть поражение ей будет крайне сложно.

Он объяснил это наличием ядерного оружия, которое фактически делает невозможным военное поражение такого государства. Именно этот фактор, по его словам, меняет логику современных войн и сдерживает стороны от окончательного решения конфликтов силовым путем.

"Государство с ядерным оружием невозможно победить военным путем. Тот, кто этого не признает, на мой взгляд, делает неправильные расчеты", – подчеркнул Вучич.

Президент Сербии также обратил внимание на ситуацию в Персидском заливе, которая, по его оценке, будет иметь долгосрочные последствия для всего региона.

"События в Персидском заливе будут иметь долгосрочные последствия для всего Ближнего Востока. Регион сейчас находится в фазе реорганизации. Многие страны Персидского залива очень внимательно наблюдают за тем, как страны Магриба – то есть Северной Африки – а также другие государства позиционировали себя в этих конфликтах. От этого будет зависеть и их собственная будущая политика", – добавил он.

По словам сербского лидера, многие страны сейчас пытаются выиграть время, одновременно готовясь к возможным более масштабным конфликтам. Это, по его мнению, свидетельствует о переходе мира в фазу глубокой нестабильности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!