"Такова реальность": президент Сербии заявил, что Третья мировая война уже началась
Предотвратить глобальный конфликт сегодня все сложнее, а признаки большой войны уже заметны в разных регионах мира. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Третья мировая война, возможно, уже началась, даже если об этом официально еще не говорят.
По его словам, борьба за энергетические и стратегические ресурсы превращает локальные конфликты в потенциально глобальные столкновения. Об этом сообщает в интервью Berliner Zeitung.
Вучич отметил, что нынешняя ситуация в мире напоминает начальные этапы Первой и Второй мировых войн, которые также стартовали с региональных конфликтов, а впоследствии переросли в масштабные столкновения союзов.
"Если посмотреть на Первую и Вторую мировые войны, можно увидеть, что обе сначала начинались с региональных конфликтов. Лишь позже образовались большие военные и политические союзы, которые в итоге столкнулись непосредственно", – отметил он.
Отдельно Вучич прокомментировал войну России против Украины. По его мнению, ситуация зашла в тупик: Россия может не достичь победы, но и потерпеть поражение ей будет крайне сложно.
Он объяснил это наличием ядерного оружия, которое фактически делает невозможным военное поражение такого государства. Именно этот фактор, по его словам, меняет логику современных войн и сдерживает стороны от окончательного решения конфликтов силовым путем.
"Государство с ядерным оружием невозможно победить военным путем. Тот, кто этого не признает, на мой взгляд, делает неправильные расчеты", – подчеркнул Вучич.
Президент Сербии также обратил внимание на ситуацию в Персидском заливе, которая, по его оценке, будет иметь долгосрочные последствия для всего региона.
"События в Персидском заливе будут иметь долгосрочные последствия для всего Ближнего Востока. Регион сейчас находится в фазе реорганизации. Многие страны Персидского залива очень внимательно наблюдают за тем, как страны Магриба – то есть Северной Африки – а также другие государства позиционировали себя в этих конфликтах. От этого будет зависеть и их собственная будущая политика", – добавил он.
По словам сербского лидера, многие страны сейчас пытаются выиграть время, одновременно готовясь к возможным более масштабным конфликтам. Это, по его мнению, свидетельствует о переходе мира в фазу глубокой нестабильности.
Как сообщал OBOZ.UA, бывший посол США при ОБСЕ и бывший старший директор по европейским вопросам Совета национальной безопасности США Майкл Карпентер заявил, что российско-украинская война может привести к тому, что вся планета окажется на пороге Третьей мировой войны. В то же время, конфликт на Ближнем Востоке, вероятно, угаснет, хотя и оставит после себя определенные последствия. При этом в войне России и Украины участвуют все больше стран.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!