Тайвань запустил сайт для граждан Китая, где они могут анонимно сообщать разведданные

Власти Тайваня 14 июня открыли защищенный официальный веб-сайт, чтобы поощрить граждан Китая передавать разведывательные данные. Тайбэй утверждает, что он предлагает безопасный канал для "растущего числа" граждан КНР, которые устали от системы и хотят перемен.

Видео дня

Как передает Reuters, платформу разработало Бюро нацбезопасности Тайваня. В ведомстве отметили, что Пекин сохраняет жесткий контроль над населением, но все же многие китайцы используют VPN для доступа к ряду заблокированных сайтов, таких как западные социальные сети или поисковые системы.

"В сочетании с увеличением круга социальных проблем эти условия подпитывают общественное недовольство. Как следствие, все большее количество людей обращается в соответствующие учреждения Тайваня, желая предоставить различную информацию", – говорится в заявлении пресс-службы на китайском и английском языках.

На сайте для китайских информаторов опубликовано одноминутное рекламное видео, созданное искусственным интеллектом. В ролике показано, как китайский госслужащий наблюдает за расследованием в отношении своих коллег и их увольнениями с должностей.

"А, еще одного человека забрали", – говорит неназванный чиновник с северокитайским акцентом. "Старые товарищи непонятным образом исчезают один за другим", – добавил рассказчик. Его слова дополнены субтитрами упрощенными иероглифами, используемыми в КНР.

Видео заканчивается тем, что чиновник покупает мобильный телефон и печатает на нем: "Сейчас время меняться".

Бюро нацбезопасности Тайваня призвало граждан Китая дома или за рубежом "активно предоставлять информацию и смело менять систему". В ведомстве добавили, что подобные сайты для сливов используют также США, Великобритания, Израиль и другие государства.

Добавим, что сам Китай также применял подобную тактику. В 2024 году Пекин сообщил электронный адрес, на который люди могли бы сообщать о преступлениях, совершенных "тайваньскими сепаратистами".

Как писал OBOZ.UA, ранее Китай отправил на орбиту новый испытательный спутник – в Пекине заявляют, что он должен протестировать несколько интернет-технологий. Старт ракеты-носителя состоялся 31 мая в 02:07 (по местному времени; по Киеву – в 21:07 субботы, 30-го числа).

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