Китай отправил на орбиту новый испытательный спутник – в Пекине заявляют, что он должен протестировать несколько интернет-технологий. Старт ракеты-носителя состоялся в воскресенье, 31 мая, в 02:07 (по местному времени; по Киеву – в 21:07 субботы, 30-го числа).

"Запуск прошел полностью успешно", – сообщила китайская государственная мультимедийная платформа CCTV News, поделившись соответствующими кадрами.

Что известно о новом спутнике КНР

Его отправила в космос ракета "Чан Чжэнь-2D", известная также как Long March-2D.

Место запуска – космодром "Сичан", один из трех крупнейших в Китае. Он расположен в горной долине на высоте около 1500 метров над уровнем моря и используется преимущественно для работ с коммуникационными, навигационными спутниками и научными космическими аппаратами.

В медиа заявили, что"главным образом спутник будет использоваться для экспериментальной проверки таких технологий, как прямое широкополосное соединение с мобильными телефонами и интеграция космических и наземных сетей".

Этот запуск стал 646-м полетом ракет-носителей серии "Чан Чжэнь", утверждают в КНР.

Как писал OBOZ.UA, советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов недавно заявил, что Россия уже вывела на орбиту первые спутники в рамках проекта создания собственного аналога Starlink. Речь идет о низкоорбитальной спутниковой системе "Рассвет", которая должна обеспечить агрессору скоростную интернет-связь.

