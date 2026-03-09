Сыновья Трампа хотят купить украинские технологии дронов: что известно о стартапе Powerus

Сыновья президента США Дональда Трампа, Эрик и Дональд-младший, вложили немалую сумму в стартап Powerus, который собирается использовать украинские технологии дронов для продажи Министерству обороны США. В компании также планируют лицензировать украинские технологии, чтобы запустить производственные линии дронов на территории Штатов.

Об этом сообщает The Wall Street Journal. Компания хочет выйти на биржу NASDAQ с помощью обратного слияния с холдинговой компанией Aureus Greenway Holdings, которая владеет гольф-клубами.

Что известно

Как отмечается, среди ведущих инвесторов этой структуры — инвестфонд семьи Трампов American Ventures. Также там фигурирует и компания Unusual Machines, которая производит компоненты для дронов. Дональд Трамп-младший также является членом ее совета консультантов и совладельцем.

К сделке присоединился и инвестбанк Dominari Securities, который поддерживают дети американского президента. 50 млн дол инвестировал фонд Korea Corporate Governance Improvement Fund.

Генеральный директор Powerus Эндрю Фокс объяснил смену профиля бизнеса тем, что"рынок дронов будет развиваться значительно быстрее рынка гольфа". А соучредитель компании и ветеран Сил спецопераций США Бретт Великович добавил, что компания уже ведет переговоры с украинскими разработчиками. Стартап планирует либо полностью выкупить украинские предприятия, либо лицензировать их технологии.

Ветеран подчеркнул, что опыт украинских производителей, который получен в реальных боевых условиях, является чрезвычайно ценным для создания эффективных беспилотников. По словам Великовича, украинские производители дронов сталкиваются с трудностями при экспорте продукции, тогда как армия США хоть и стремится получить украинские технологии, имеет требования к оружию собственного производства, что затрудняет прямые прямые зарубежные поставки.

Что известно о Powerus

Заметим, что стартап Powerus был основан в прошлом году, и он стремительно ворвался на рынок оборонных технологий США. Офис компании находится в штате Флорида, интересуясь мощными морскими и воздушными беспилотниками, которые способны поднимать грузы до 450 кг, и внедряет инновации в отрасль пожаротушения.

Внимание привлекает и связь стартапа с семьей действующего главы Белого дома и его большую заинтересованность украинскими военными технологиями, которые Powerus хочет закупать для собственных разработок.

В чем выгода

Издание акцентирует, что Украина предлагает миру кардинально дешевый способ борьбы с беспилотниками. Посколькуодна ракета к ЗРК Patriot стоит 4 млн дол, украинский дрон-перехватчик стоит всего лишь тысячи долларов. Поэтому такое решение заинтересовало как министерство обороны США так и правительство Катара.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина предоставит экспертную помощь государствам Ближнего Востока и Персидского залива в сфере защиты своего воздуха от иранских ударных беспилотников. Таким образом Киев проявит фактическую солидарность со "всеми, кто противостоит распространению насилия Тегераном".

