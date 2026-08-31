Стихия смыла мосты: в Гранд-Каньоне 15 человек пропали без вести после наводнения. Видео

В Гранд-Каньоне, расположенном в американском штате Аризона, спасатели ведут поиски 15 человек, пропавших без вести после наводнения. Стихийное бедствие обрушилось на штат 29 августа около 14:30 по местному времени.

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Об этом сообщили издания DW и NBC News. 62 человека были эвакуированы из опасной зоны. Сообщается также, что угроза новых наводнений сохраняется.

Что известно

Наводнение, произошедшее 29 августа в Соединенных Штатах Америки, затопило часть национального парка "Гранд-Каньон". Там по-прежнему числятся пропавшими без вести 15 человек, их разыскивают спасатели. В частности, наводнение охватило район Брайт-Энджел, а также территорию вблизи туристической базы Phantom Ranch.

Издание NBC News сообщило об одном погибшем. Отмечается, что из зоны бедствия эвакуировали 62 человека. Также ожидается дополнительная эвакуация с ранчо "Фантом" и кемпинга "Коттонвуд".

В настоящее время также ведется поиск туристов, которые могли застрять на тропе "Северный Кайбаб".

Угроза сохраняется

Стихия разрушила почти все пешеходные мосты через ручей Брайт-Энджел, поэтому люди не могут перебраться через него. Кроме того, наводнение вывело из строя водопровод, который снабжал водой туристов в парке.

Между тем предупреждают, что 31 августа в регионе высока вероятность дальнейших ливней и гроз, которые могут вызвать новые ливни или обвалы камней и грунта на туристических тропах.

"Внезапное наводнение оказало значительное влияние на инфраструктуру по всему каньону Брайт-Энджел, – говорится в заявлении Службы национальных парков. – Сотрудники Национального парка Гранд-Каньон продолжают оценивать повреждения троп, мостов, инженерных сетей, сооружений и другой инфраструктуры".

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в Непале вблизи границы с Тибетом произошло сильное наводнение, в результате которого погибло не менее 547 человек. Еще более 1000 человек, в том числе иностранные туристы, числятся пропавшими без вести, среди них – 53 гражданина Украины. МИД Украины получил обращение о потере связи с группой украинских туристов.

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