Заявление президента США Дональда Трампа о том, что войска НАТО не находились на передовой в Афганистане, вызвало негативную реакцию среди представителей разных политических взглядов в Великобритании. Кроме того, ветераны призвали американского президента к извинениям.

На упреки Трапа ответили член британской королевской семьи принц Гарри, британский премьер-министр Кир Стармер и другие политики. Об этом сообщает Sky News.

Британцы требуют извинений

Великобритания ясно выразила свое негодование по поводу комментариев Трампа о войсках НАТО в Афганистане. Глава британского правительства Стармер был полон гнева, комментируя высказывания президента США, назвав их "оскорбительными и ужасающими".

Премьер-министр присоединился к ветеранам и политикам со всего политического спектра в своем осуждении Трампа, который вызвал гнев союзников по НАТО.

"Я считаю высказывания президента Трампа оскорбительными и, откровенно говоря, ужасающими, и меня не удивляет, что они причинили такую ​​боль близким тех, кто погиб или пострадал", – заявил Стармер.

Лидер консерваторов Кеми Баденох назвала комментарии американского президента "полной чушью". По ее словам, Трамп "слишком неосторожно высказывается".

Лидер британской организации "Реформы" и личный друг Трампа Найджел Фарадж заявил, что президент США "неправ". Он добавил, что британские войска храбро сражались бок о бок с американскими солдатами в Афганистане.

Президент и член парламента от Либерально-демократической партии Джош Бабаринде заявил, что Трамп "может идти к черту". Министр обороны Британии Джон Хили назвал британских военнослужащих, погибших в Афганистане, героями.

Член парламента от Консервативной партии и ветеран войны в Афганистане Бен Обезе-Джекти заявил, что слова Трампа были "возмутительными".

Реакция Белого дома

После волны острой критики из Британии администрация Трампа сделала заявление. В Белом доме, однако, не принесли извинений.

Пресс-секретарь Белого дома Тейлор Роджерс заявил изданию The Independent, что президент Трамп абсолютно прав по поводу роли США и НАТО в целом в вооруженных конфликтах.

"Президент Трамп абсолютно прав. Соединенные Штаты Америки сделали для НАТО больше, чем любая другая страна альянса вместе взятая", – заявил пресс-секретарь Белого дома.

По данным благотворительной организации для ветеранов Help for Heroes, в конфликте, начавшемся в 2001 году, погибло более 1100 военнослужащих коалиции, не являвшихся гражданами США. Причем подавляющее большинство из них были из стран НАТО, а также более 2400 военнослужащих вооруженных сил США. Среди погибших военных подавляющее большинство были из стран НАТО, а число военнослужащих вооруженных сил США превысило 2400 человек.

