Старейшие Папы в истории: кто из понтификов прожил дольше всего

21 апреля в возрасте 88 лет скончался Папа Римский Франциск. В продолжительной истории католической церкви есть лишь несколько понтификов, проживших более 85 лет. Возраст, конечно, не является гарантией влиятельности, ведь некоторые из самых молодых Пап совершили выдающиеся преобразования за короткий период.

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Однако именно те, кто могли оставаться у власти на протяжении десятилетий, часто формировали целые эпохи в истории церкви. Кто из понтификов прожил дольше всего – читайте в материале OBOZ.UA.

Современные долгожители понтификата

Абсолютным рекордсменом по возрасту среди Пап считается Бенедикт XVI. После отречения в 2013 году он прожил еще более десяти лет, достигнув 95-летнего возраста. В разговоре с биографом Петером Зевальдом Бенедикт признавался, что считал свою жизнь почти завершенной еще в 2013-м, однако дальнейшее десятилетие, проведенное в спокойствии, значительно облегчило его состояние.

До недавнего времени самым старым понтификом был Лев XIII, ушедший из жизни в 1903 году в возрасте 93 лет и 140 дней. Его понтификат длился 25 лет и ознаменовал попытку католической церкви адаптироваться к новой эпохе социальных преобразований.

Средневековые парадоксы долголетия

В средние века также были случаи чрезвычайного долголетия. Григорий XII отрекся от престола в возрасте 90 лет и умер в 92 – исключительный случай для XV века. Еще один пример – Целестин III, умерший в 91 год, и Иоанн XXII, завершивший свою жизнь в 90. Несмотря на сложные политические и санитарные условия того времени, длительная жизнь некоторых Пап позволяла им оставаться ключевыми фигурами в течение десятилетий.

Интересна и фигура Папы Агафона, которому традиционно приписывали возраст в 107 лет. Это основано на предположении, что он является тем же лицом, которое упоминается в письмах Папы Григория Великого. Современная историография ставит под сомнение эту гипотезу, считая, что речь идет о двух разных лицах – монахе и понтифике с одинаковым именем.

Избранные в пожилом возрасте

В более новые времена понтифики часто избирались в преклонном возрасте как фигуры компромисса. Так, Климент X был избран Папой в 79 лет и прожил еще 7 лет. Климент XII, избранный в 78 лет, дожил до 87, несмотря на слепоту и паралич. Подобные избрания показывают, что почтенный возраст не всегда рассматривался как недостаток – часто он был знаком мудрости и опыта.

К числу долгожителей относится также Пий IX, чей понтификат длился рекордные 31 год – дольше всего после апостола Петра. Он скончался в возрасте 85 лет и 270 дней. Этот список завершает Иннокентий XII, возглавлявший Церковь в конце XVII века и умерший в возрасте 85 лет и 107 дней.

Старейшие Папы в истории

Бенедикт XVI – 95 лет; Лев XIII – 93 года; Григорий XII – 92 года; Целестин III – 91 год; Иоанн XXII – 90 лет; Луций III – 88 лет; Франциск – 88 лет; Климент XII – 87 лет; Климент X – 86 лет; Целестин V – 86 лет; Пий IX – 85 лет; Иннокентий XII – 85 лет.

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