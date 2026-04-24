Стало известно, кого Трамп отправит вместо Вэнса в Пакистан на новые переговоры с Ираном

Президент США Дональд Трамп планирует направить своего спецпредставителя Стива Уиткофф и советника Джаред Кушнер в Исламабад для участия в переговорах с министром иностранных дел Ирана Аббас Арагчи. Встреча может состояться уже в ближайшие дни на территории Пакистан.

О подготовке переговоров сообщили двое представителей администрации США в комментарии для CNN. Они отметили, что американская сторона рассматривает эти контакты как часть более широких усилий по достижению договоренностей с Тегераном. Один из собеседников отметил, что работа над потенциальным соглашением продолжается уже несколько месяцев.

Позиция сторон

Вице-президент США Джей Ди Вэнс пока не планирует присоединяться к переговорам. Причина в том, что спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф также не будет участвовать во встрече. В Белом доме его рассматривают как фактического руководителя иранской делегации и возможного равнозначного партнера для Венса.

Впрочем ситуация может измениться. По словам чиновников, вице-президент остается в резерве и готов отправиться в Исламабад, если переговоры продвинутся вперед. Часть его команды уже будет находиться в Пакистане и участвовать во встречах.

Детали переговоров

Ключевой темой обсуждений должен стать вопрос ядерных материалов Ирана. Именно над этим направлением Уиткофф и Кушнер работают с представителями Тегерана в течение последних месяцев. Речь идет о возможном соглашении, которое могло бы урегулировать контроль над ядерной программой страны.

Переговоры планируют провести в Исламабаде – это дипломатически нейтральная площадка, которую часто используют для подобных контактов. Временные рамки остаются сжатыми: по данным источников, встреча может состояться буквально в ближайшие дни, если все стороны подтвердят участие.

Позиция Белого дома

В Белом доме подтвердили намерение направить американских представителей на переговоры, чтобы непосредственно выслушать позицию Ирана. Пресс-секретарь администрации Каролайн Левитт заявила журналистам, что Джаред Кушнер и Стив Уиткофф отправятся в Пакистан уже на следующий день. По ее словам, это решение принял Дональд Трамп после последних сигналов из Тегерана.

Она уточнила, что вице-президент Джей Ди Вэнс сейчас находится в режиме ожидания. "Вице-президент, насколько я понимаю, готов отправиться в Пакистан, если мы решим, что это целесообразное использование его времени", – сказала Левитт SkyNews.

Отдельно она обратила внимание на последние контакты с иранской стороной. По ее словам,"мы определенно увидели определенный прогресс со стороны Ирана в течение последних нескольких дней", что и подтолкнуло Трампа к решению "отправить Стива и Джареда, чтобы выслушать иранцев". Она добавила коротко: "Посмотрим, что они скажут".

Напомним, Пакистан рассчитывает на возобновление мирных переговоров между США и Ираном после визита иранского министра иностранных дел Аббаса Арагчи. В Исламабаде рассчитывают на возможный второй раунд диалога между сторонами.

Впоследствии, по информации The New York Post, источники в Исламабаде сообщили о "положительных посреднических усилиях" во взаимодействии с Тегераном, допуская возобновление мирных переговоров в течение ближайших 36–72 часов. В ответ на вопрос о таком развитии событий Трамп отметил, что "это возможно".

