Стали известны детали о задержанных на российском танкере Marinera украинцах: есть нюанс

После захвата американскими военными российского танкера Marinera выяснилось, что на его борту находились украинцы. Украина обратилась в США для выяснения обстоятельств и консульского доступа к задержанным гражданам.

Об этом в комментарии СМИ рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук. По его словам, украинцы, которые находились на борту захваченного судна, являются выходцами из временно оккупированного Крыма.

"Видите, когда произошла такая ситуация, они вспомнили, что они украинцы", – отметил Братчук.

По данным российских СМИ, на борту находились 20 граждан Украины, однако украинская сторона не подтвердила эту информацию.

Чтобы выяснить обстоятельства задержания танкера и получить доступ к украинцам, посольство нашего государства обратилось в Государственный департамент США. Согласно заявлению украинского посольства, ход событий контролируется, а ведомство находится на постоянной связи с представителями США.

Что предшествовало

7 января в Атлантическом океане военные США задержали российский нефтеналивной танкер Marinera. Причиной стало нарушение санкций. Судно принадлежит компании "Буревестмарин", владельцем и директором которой является предприниматель из аннексированного Крыма Илья Бугай.

Как сообщал OBOZ.UA, российское правительство обратилось с официальной дипломатической просьбой к США прекратить преследование нефтяного танкера Marinera, который пытался прорваться в Венесуэлу через блокаду США, и убегал от американской Береговой охраны.

Кроме того, Соединенные Штаты 9 января захватили еще один нефтяной танкер. Речь идет о судне Olina (оно же Minerva M), которое на прошлой неделе в составе флотилии отплыло из Венесуэлы, полностью загруженное нефтью.

