США вышли из Совета ООН по правам человека: в чём причина

США официально прекратили членство и участие в Совете ООН по правам человека. О выходе Государственный департамент страны объявил вечером 17 сентября, заявив, что Совет распространяет антиамериканскую риторику и слишком снисходительно относится к режимам, которых обвиняют в репрессиях против собственного населения.

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Решение Вашингтона было объявлено на следующий день после публикации доклада независимой миссии ООН о ситуации в Иране, сообщает информационное агентство WANA. В ней отмечается, что имеются "разумные основания" считать американские силы ответственными за два удара, которые могли представлять собой военные преступления.

Удар по школе

Миссия ООН заявила, что один из ударов пришелся на школу Шаджарех-Тайебех в Минобе. По данным следователей, здание было четко идентифицировано как гражданский объект.

Также миссия не нашла доказательств того, что на момент атаки школа использовалась в военных целях. Второй удар, о котором говорится в докладе, был нанесен по спортивному комплексу в Ламерде.

Выход США из Совета ООН происходит во время его 63-й очередной сессии в Женеве. Она началась 7 сентября и должна продлиться до 7 октября.

Политика Вашингтона

Ранее Белый дом распорядился о выходе США из нескольких структур ООН. Также Вашингтон заявлял, что в дальнейшем не планирует добиваться членства в Совете ООН по правам человека.

В то же время американская администрация заявила о продолжении политики финансового давления на Иран. В этом контексте Министерство финансов США ввело санкции против иранской криптовалютной платформы BitBank.

Американская сторона обвинила компанию в переводе сотен миллионов долларов в биткоинах Корпусу стражей исламской революции, а также в содействии обходу санкций США.

Отчет ООН

В отчете Независимой международной миссии ООН по установлению фактов в отношении Ирана говорится, что гражданское население страны оказалось между масштабными нарушениями прав человека со стороны собственных властей и последствиями войны с США и Израилем. Миссия заявила, что имеет "разумные основания" полагать, что США совершили военные преступления в ходе двух авиаударов, в результате которых погибли по меньшей мере 178 гражданских лиц, в том числе женщины и дети.

Один из ударов пришелся на четко идентифицированную начальную школу Шаджарех-Тайебех в Минобе. По данным миссии, в результате атаки погибли более 150 человек, среди них примерно 120 девочек и мальчиков. Второй удар пришелся по спортивному комплексу и жилому району в Ламерде. Там погибли 22 мирных жителя — мужчины и женщины.

Миссия также расследовала действия иранских властей во время протестов 2025–2026 годов. В отчете отмечается, что силовые структуры во всех 31 провинции применяли смертоносную силу против протестующих, а по меньшей мере 221 ребенок погиб. Десятки тысяч человек были арестованы и содержались под стражей, а задержанные сообщали о пытках, одиночном заключении и отказе в доступе к адвокатам.

Отдельно миссия указала на общенациональную блокировку интернета и средств связи, которую власти ввели 8 января. Она длилась более пяти месяцев и, по оценке миссии, незаконно ограничивала доступ к информации и возможности экстренной координации.

В отчете также отмечено, что с марта по август 2026 года в Иране казнили по меньшей мере 29 мужчин после ускоренных судебных процессов по делам, связанным с протестами. Еще более 70 человек, в том числе пять женщин и трое юношей, находятся под непосредственной угрозой казни.

Миссия пришла к выводу, что многие из этих масштабных нарушений могут представлять собой преступления против человечности, в частности убийства, лишение свободы, пытки и другие бесчеловечные действия, совершенные в рамках широкомасштабного и систематического нападения на гражданское население.

В связи с ударами США и Израиля 28 февраля миссия призвала Иран и США немедленно прекратить нарушения и преступления, обеспечить пострадавшим полное возмещение ущерба и гарантировать недопущение подобных действий в будущем. Также она призвала к прекращению боевых действий и возобновлению дипломатических усилий для достижения прочного мира.