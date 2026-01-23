США ввели новые санкции против иранского режима за убийство мирных протестующих: кто в списке

Соединенные Штаты ввели новые санкции против иранского режима на фоне жестокого подавления мирных протестов и отключения интернета в стране. Санкции касаются так называемого теневого флота Ирана и компаний, которые перевозили нефть и нефтепродукты на внешние рынки. По данным американской стороны, эти действия происходили в 2025 году и продолжались в 2026 году.

Решение приняло Министерство финансов США через Управление по контролю за иностранными активами в день объявления мер. Минфин США заявил, что санкции приняли в соответствии с указом 13902, который касается нефтяного и нефтехимического секторов Ирана. В ведомстве подчеркнули, что речь идет об усилении экономического давления в рамках президентского меморандума по национальной безопасности.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что иранский режим направляет доходы от нефти не на нужды населения, а на поддержку террористических группировок и силовых структур. По его словам, санкции бьют по ключевому механизму финансирования репрессий против собственных граждан.

Теневой флот Ирана

В Минфине США отметили, что под санкции попали девять судов, которые входят в теневой флот Ирана. Эти суда, по оценке американской стороны, перевезли на внешние рынки нефть и нефтепродукты на сотни миллионов долларов.

В ведомстве отметили, что доходы от таких поставок должны были бы принадлежать иранскому народу. Однако, как утверждают в США, средства направлялись на финансирование региональных прокси-групп, вооружения и структур безопасности.

Санкционные меры касаются судов под флагами Палау, Коморских островов, Панамы, а также судов с неопределенным флагом. Часть из них осуществляла перевозки сжиженного нефтяного газа, сырой нефти, конденсата и метанола в страны Азии, Африки и Ближнего Востока.

Также под ограничения попали компании из Объединенных Арабских Эмиратов, Индии, Омана, Сейшельских островов, Маршалловых островов и Либерии. Они, по данным США, создавались специально для управления отдельными судами и сокрытия происхождения грузов.

Компании и суда

В перечне компаний, против которых ввели санкции, фигурируют:

Horizon Harvest Shipping LLC;

Aayat Ship Management Private Limited;

Black Stone Oil and Gas;

Galeran Service Corp;

Longevity Shipping Limited;

Odyssey Marine Inc;

Benoil Shipping Inc.

Trade Bridge Global Inc.

В Министерстве финансов США отметили, что эти компании работали в нефтяном секторе иранской экономики.

Также США идентифицировали суда, которые считаются заблокированной собственностью лиц и компаний из списка. Речь идет о:

SEA BIRD (Horizon Harvest Shipping L.L.C);

AVON (Aayat Ship Management Private Limited);

AL DIAB II (Black Stone Oil and Gas);

CESARIA (Galeran Service Corp);

LONGEVITY 7 (Longevity Shipping Limited);

EASTERN HERO (Odyssey Marine Inc.); EASTERN HERO (Odyssey Marine Inc.);

AQUA SPIRIT (Benoil Shipping Inc);

CHIRON 5 and KEEL (Trade Bridge Global Inc)

По данным американской стороны, отдельные суда годами использовались для перевозки иранских нефтепродуктов. Некоторые из них работали в составе теневого флота еще с 2020 года, регулярно меняя маршруты и схемы поставок.

Заявления Минфина США

В Министерстве финансов США подчеркнули, что санкции направлены на перекрытие финансовых потоков, которые позволяют режиму содержать аппарат принуждения. В ведомстве указали, что именно эти средства использовались для подавления протестов и ограничения доступа граждан к информации.

Скотт Бессент заявил, что решение Тегерана поддерживать террористов вместо собственного населения привело к резкому падению национальной валюты и уровня жизни. Он также отметил, что американская сторона и в дальнейшем будет отслеживать десятки миллионов долларов, которые режим пытается вывести за пределы страны.

В результате введенных санкций все имущество и имущественные интересы указанных лиц и компаний в США или под контролем американских граждан подлежат блокированию. О таких активах необходимо сообщать в Управление по контролю за иностранными активами.

Кроме того, под ограничения автоматически попадают структуры, которые на 50 процентов или более принадлежат лицам из санкционного списка. Без специального разрешения американского регулятора любые операции с таким имуществом запрещены.

Риски для партнеров

В Министерстве финансов США предупредили, что нарушение санкционного режима может привести к гражданской или уголовной ответственности. Это касается как американских, так и иностранных физических и юридических лиц.

В OFAC отметили, что санкции применяются на основе принципа строгой ответственности. Это означает, что для наложения штрафов не обязательно доказывать умысел нарушителя.

В ведомстве также обратили внимание на риски для финансовых учреждений и компаний, которые могут оказаться под вторичными санкциями. Речь идет об участии в транзакциях или предоставлении услуг лицам или структурам из списка ограничений.

Ограничения распространяются на любое предоставление средств, товаров или услуг в пользу заблокированных лиц. Также запрещается получение любой выгоды от таких лиц, независимо от формы сотрудничества.

