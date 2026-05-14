США вдвое подняли цену на уже заказанные ЗРК Patriot для Швейцарии и 'подвинули' сроки поставки

Швейцарский оборонный заказ на американские зенитные ракетные комплексы Patriot, оформленный еще пять лет назад, столкнулся с серьезным кризисом. Вашингтон в одностороннем порядке пересмотрел условия сделки, что поставило Берн перед сложным выбором.

Швейцарское правительство теперь будет решать – переплачивать американцам миллиарды или искать нового поставщика ЗРК. Об этом сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger.

От аванса до неопределенности

Еще в 2021 году Швейцария законтрактовала пять батарей системы Patriot. На тот момент стоимость сделки составляла 2,3 млрд швейцарских франков (около $2,5 млрд). Страна добросовестно начала выполнять обязательства, выплатив аванс в размере 650 млн франков ($833 млн). Однако к 2025 году ситуация резко изменилась.

Вашингтон официально уведомил швейцарскую сторону, что поставки, запланированные на период с 2026 по 2028 год, не состоятся. Более того, американская сторона не смогла назвать даже примерные новые сроки отгрузки комплексов. В ответ на это Швейцария предложила засчитать уже выплаченный аванс в счет оплаты другого крупного контракта – на закупку истребителей F-35.

Ценовой скачок и скрытые сроки

Прогнозы швейцарского правительства относительно стоимости ПВО постоянно ухудшаются. Если в марте 2026 года официально заявлялось о возможном подорожании на 50%, то сейчас цифры стали еще более пугающими. Согласно данным издания, министерство обороны Швейцарии готовится к тому, что итоговый чек вырастет до 4,6 млрд франков ($5,88 млрд). Таким образом в долларах США стоимость подскочила почти в 2,5 раз.

Смещение графика поставок, по оценкам экспертов, составит как минимум пять лет. Это означает, что если раньше Patriot ждали в начале 2030-х годов, то теперь горизонт планирования уходит далеко за эту дату.

Тупиковая ситуация и поиск выхода

Особенность закупки американского оружия заключается в том, что она регулируется межправительственными соглашениями США. Это лишает Швейцарию возможности наложить на поставщика штрафные санкции за невыполнение обязательств. Более того, даже процедура разрыва такого контракта может оказаться крайне юридически сложной.

На фоне этого Берн начал прорабатывать "план Б". Минобороны страны уже приступило к сбору предложений от альтернативных поставщиков систем ПРО. В списке претендентов значатся компании из Европы, Азии или Израиля в качестве замены.

Эксперты связывают проблемы не столько с логистикой, сколько с глобальным дефицитом. Запасы зенитных ракет к системам Patriot у самих США истощены. В сочетании с изменением внешнеполитических приоритетов Вашингтона это привело к тому, что даже оплаченные заказы союзников отодвигаются на второй план.

Напомним, президент Владимир Зеленский тоже говорил, что Украина остро ощущает дефицит зенитных ракет для систем Patriot. Соответствующие боеприпасы, которые Силы обороны получают от западных союзников, могут закончиться "в любую неделю".

