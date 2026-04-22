Ракеты для ПВО могут закончиться в любую неделю, – Зеленский

Украина остро ощущает дефицит зенитных ракет для систем ПВО и ПРО Patriot. Соответствующие боеприпасы, которые Силы обороны получают от западных союзников, могут закончиться "в любую неделю".

Об этом заявил президент Владимир Зеленский. В программе Buitenhof, которая транслируется общественным вещанием Нидерландов, глава государства отметил, что украинские запасы зависят от интенсивности вражеских обстрелов.

"Что касается того, сколько нам нужно или достаточно ли... Они (ракеты для противовоздушной обороны. – Ред.) могут закончиться в любую неделю. Это зависит от того, насколько массированная атака, ежедневная атака или атака днем, ночью и утром. Но у нас нет большого запаса и количества. Они постоянно в пути", – рассказал президент.

Украинские представители ежедневно занимаются поиском дополнительных боеприпасов. По этой же причине, в частности, Зеленский организует визиты в другие страны.

"У нас есть системы, у нас есть софт, все, что мы разработали за время войны, все для уничтожения "Шахедов". Но у нас нет антибаллистических систем – Patriot или чего-то подобного", – заявил он.

Украинские специалисты пытаются разработать нужное оборудование, но для этого нужно время. Зеленский уверен, что Киев сделает это сам или вместе с европейскими странами, поскольку, как признал президент, он боится, что поставок с Запада не хватит.

