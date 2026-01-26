США снова на грани шатдауна: демократы в Конгрессе отказались голосовать за бюджет из-за стрельбы в Миннесоте

После того, как агент пограничной службы в Миннеаполисе (штат Миннесота, США) застрелил Алекса Претти – 37-летнего медбрата больницы по делам ветеранов – демократы начали отзывать свою поддержку закона по финансированию Министерства внутренней безопасности (DHS). Это грозит Америке новым шатдауном.

В Белом доме прокомментировали ситуацию. Представители администрации Дональда Трампа "надеются, что победит здравый смысл, и стране не придется переживать еще одно разрушительное прекращение работы правительства", передает The Hill.

"Демократы были равноправными партнерами в переговорах по этим законопроектам, которые являются результатом двухпартийного совместного процесса... Теперь, посреди зимней бури, они держат в заложниках финансирование реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы заработать политические очки", – раскритиковали оппонентов в Белом доме.

Что произошло

Американские законодатели были на грани завершения работы по финансированию 2026-го финансового года, ведь на прошлой неделе Палата представителей приняла последние четыре законопроекта об ассигнованиях.

Ситуацию изменила стрельба в Миннесоте. После возмутительного смертельного инцидента один ключевой демократ за другим заявляли, что не будут голосовать за финансирование DHS в Сенате.

По состоянию на 25 января о таком шаге объявили пятеро из восьми членов фракции Демократической партии Сената. Они отметили, что не могут поддержать текущий вариант законопроекта.

Проект закона по DHS связан с пятью другими, которые касаются бюджетов Министерства обороны, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, городского развития, здравоохранения и социальных служб, труда и образования, – все из них имеют широкую поддержку.

Ожидается, что демократы проведут дистанционные переговоры со всеми членами Сената, чтобы определиться с дальнейшим планом действий, сообщил изданию The Hill неназванный собеседник.

Как писал OBOZ.UA, федеральные агенты убили Алекса Претти утром в субботу, 24 января. Министерство внутренней безопасности заявило, что мужчина был вооружен – у него якобы было "огнестрельное оружие с двумя магазинами". Мол, речь идет о самообороне.

