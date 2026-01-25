Федеральные агенты США застрелили мужчину в Миннеаполисе: мэр осудил 'безнаказанность'

В Миннеаполисе (штат Миннесота, США) произошла еще одна стрельба с участием федеральных агентов. Утром в субботу, 24 января, они застрелили 37-летнего местного жителя Алекса Претти.

Об этом пишет CNN. Министерство внутренней безопасности заявило, что мужчина был вооружен – у него якобы было "огнестрельное оружие с двумя магазинами". Непонятно, держал ли он пистолет, когда в него постреляли. Также непонятно, имел ли убитый разрешение на ношение огнестрельного оружия, которое является обязательным в штате.

Подробности инцидента

Утверждается, что агенты действовали в порядке самообороны. Они заявили, что мужчина, который был смертельно ранен, оказал "сильное сопротивление" их попыткам разоружить его.

Министерство заявило, что агенты проводили целевую операцию против нелегального иммигранта, "разыскиваемого за насильственное нападение", когда "лицо приблизилось к офицерам пограничной службы США с 9-миллиметровым полуавтоматическим пистолетом".

"Офицеры пытались обезоружить подозреваемого, но вооруженный подозреваемый оказал насильственное сопротивление. Опасаясь за свою жизнь и жизнь и безопасность своих коллег, агент сделал несколько оборонительных выстрелов. Медики, прибывшие на место происшествия, немедленно оказали медицинскую помощь подозреваемому, но он был признан мертвым на месте происшествия", – говорится в заявлении.

После того, как иммиграционные агенты смертельно ранили мужчину в Миннеаполисе, федеральные чиновники попытались помешать местной полиции добраться до места происшествия.

Реакция

Сенатор Тина Смит осудила "еще одну катастрофическую стрельбу в Миннеаполисе, устроенную федеральными агентами".

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей резко раскритиковал присутствие федеральных правоохранительных органов в городе. Он осудил военные мероприятия, заявив, что они "подрывают доверие как к правоохранительным органам, так и к демократии", и отверг утверждение, что местные чиновники или члены общины несут ответственность за беспорядки.

Мэр сказал, что накануне 15 000 человек мирно протестовали, сообщений о пострадавших или повреждения имущества не было, подчеркнув, что такие демонстрации отражают основополагающие принципы города и страны. Он противопоставил это "массовым милитаризованным силам и неустановленным агентам", которые оккупировали улицы Миннеаполиса.

Фрей заявил, что он планирует подать запрос на временный запретительный приказ, который остановит федеральные иммиграционные операции в городе. Чиновник призвал президента Дональда Трампа "вести себя как лидер", а также обратился с посланием к американской общественности.

"Ко всем, кто слушает: поддержите Миннеаполис. Защитите Америку. Поймите, что ваши дети спросят вас, на чьей вы были стороне. Ваши внуки спросят, что вы сделали, чтобы предотвратить повторение такого в будущем", – сказал он.

Это уже третий случай стрельбы с участием федеральных агентов в Миннеаполисе в этом месяце. В начале января агент Иммиграционной и таможенной службы застрелил 37-летнюю Рене Гуд, а другой агент ICE выстрелил в ногу венесуэльскому мигранту.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что Пентагон приказал около 1500 военнослужащим срочной службы подготовиться к возможному развертыванию в штате Миннесота. Такое решение приняли в конце субботы после заявлений президента Дональда Трампа о возможности применения Закона о восстании в ответ на беспорядки в регионе. Речь идет о подразделениях, которые могут быть привлечены в случае эскалации насилия.

