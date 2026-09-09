"Пытался убедить": в ISW объяснили, как Путин использовал разговор с Трампом

8 сентября во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом российский диктатор Владимир Путин пытался навязать ему искаженное представление о ходе войны, чтобы усилить давление на Украину. В частности, он мог представить события на фронте таким образом, чтобы склонить американского лидера к оказанию давления на Киев и добиться его согласия на российские требования.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 8 сентября. В документе приведены утверждения российской стороны о содержании разговора и ситуации на фронте.

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что Путин и Трамп обсудили итоги встречи российского диктатора со специальными представителями США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, которая состоялась 6 сентября. По его словам, стороны также обсудили перспективы завершения войны.

Как утверждал Ушаков, Путин подробно проинформировал Трампа о ситуации на поле боя в Украине и изложил свое видение того, как Соединенные Штаты могут способствовать скорейшему завершению войны.

В то же время в ISW отметили, что представление Путина о ходе войны в значительной степени искажено из-за систематической лжи российского военного руководства.

Аналитики подчеркнули, что российский диктатор регулярно делает "абсурдные и преувеличенные заявления" о якобы значительных успехах российских войск на фронте, формируя представление о постоянном и неизбежном продвижении армии РФ.

В ISW предположили, что именно такую искажённую картину Путин мог представить Трампу во время их общения. Таким образом, российский диктатор мог пытаться убедить президента США усилить давление на Украину и добиться её согласия на российские требования.

После этого высокопоставленные чиновники Кремля также повторили пропагандистские тезисы Путина о ситуации на фронте и продолжили настаивать на капитуляции Украины.

В ISW считают, что заявления представителей Кремля свидетельствуют о неизменности переговорной позиции Путина с тех пор, как в ноябре 2025 года США предложили 28-пунктный мирный план, который был значительно выгоднее для России.

В то же время аналитики отметили, что с тех пор ситуация на поле боя заметно изменилась в пользу Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 6 сентября спецпосланцы президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер провели в Киеве переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Представители американской стороны заявили о намерении добиться прогресса в процессе завершения российско-украинской войны до наступления зимы и продолжить работу со сторонами над обновленным предложением мирного соглашения.

Во время встречи Зеленский также поднял вопрос о подготовке Украины к зимнему периоду в условиях войны и российских обстрелов.

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