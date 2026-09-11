Касается украинцев за границей: правительство готовит новый проект по возвращению домой

Правительство Украины готовит новый формат взаимодействия с беженцами, которые находятся за границей и рассматривают возможность возвращения. В громадах планируют привлекать волонтеров-"амбассадоров возвращения", которые будут рассказывать о жизни в конкретном месте, доступных возможностях и помогать тем, кто вернется, налаживать контакты в Украине.

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О соответствующем плане сообщило Министерство социальной политики, семьи и единства. Инициатива прежде всего рассчитана на украинцев, которые не могут вернуться к своему прежнему месту жительства. Таким людям предложат возможность заранее узнать, как живется в конкретной громаде.

Что будут делать амбассадоры возвращения

Амбассадор фактически должен стать человеком, который поможет познакомиться с громадой еще до приезда. Речь идет об информации с точки зрения местного жителя, личном опыте и помощи в налаживании контактов на месте. Например, человек из-за границы сможет больше узнать о жизни в конкретной громаде, пообщаться с ее представителем и понять, подходит ли ему это место для возвращения.

Заместитель министра социальной политики, семьи и единства по вопросам европейской интеграции Илона Гавронская объяснила, что задача инициативы – дать украинцам за границей достаточно информации для принятия собственного решения о возвращении.

"Наша задача – сделать так, чтобы украинцы за границей имели как можно больше информации, чтобы сформировать свое личное решение о возвращении в Украину: какие программы поддержки доступны в государстве, какую громаду выбрать для жизни, какие документы оформить и тому подобное. Одновременно с этим важно, чтобы люди могли почувствовать – здесь их ждут. Не только на уровне государства, но и на уровне таких же людей", – считает Гавронская.

По ее словам, амбассадор сможет познакомить человека с громадой, поделиться собственным опытом и помочь установить контакты. В Минсоцполитики рассматривают это как способ сделать процесс возвращения более понятным для тех, кто пока находится за границей.

Амбассадоры не заменят консультантов

При этом волонтеры не будут выполнять функции профессиональных консультантов по возвращению. Амбассадор должен помогать именно с практическим знакомством с громадой – рассказывать о ней с точки зрения жителя и устанавливать контакты.

А профессиональные консультанты будут предоставлять информацию о государственных и местных программах поддержки, услугах и других доступных инструментах. Такие консультанты будут работать в Центрах единства и партнерских организациях Сети единства.

Сейчас инициатива находится на этапе разработки. Минсоцполитики пока не объявляло конкретную дату запуска программы, список амбассадоров или контакты, по которым украинцы за границей смогут к ним обращаться.

Как сообщал OBOZ.UA, временную защиту для украинских беженцев в Европейском Союзе (ЕС) официально продлили еще на один год – до 4 марта 2028 года. В то же время часть беженцев ждет важное нововведение: они должны будут подтвердить выполнение воинских обязанностей.

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