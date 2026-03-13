США потеряли на войне с Ираном самолет-заправщик: каковы его характеристики. Фото

США потеряли самолет-заправщик KC-135 во время выполнения задания в воздушном пространстве Ирака. Инцидент произошел во время операции Epic Fury, которую проводят американские военные в регионе.

Об инциденте сообщило Центральное командование Вооруженных сил США. В заявлении отмечается, что самолет был потерян во время полета в дружественном воздушном пространстве. По предварительным данным, в происшествии участвовали два самолета. Один из них потерпел крушение на западе Ирака, тогда как второй благополучно совершил посадку. Спасательная операция продолжается.

Обстоятельства инцидента

Военные также подчеркнули, что авария не была вызвана ни вражеским огнем, ни ошибочным огнем своих сил. "Мы просим сохранять терпение, пока собираем дополнительные детали и предоставляем ясность для семей военнослужащих", – говорится в сообщении командования.

В Центральном командовании отметили, что два самолета выполняли задачи в рамках операции Epic Fury. Во время полета произошло событие, в результате которого один из них упал на территории западного Ирака.

Второй самолет смог вернуться и безопасно приземлиться. Сейчас продолжаются поисково-спасательные работы. В военном командовании заявили, что дополнительная информация появится позже, когда специалисты соберут все детали инцидента.

Что известно о KC-135

KC-135 – американский самолет-заправщик, созданный для увеличения дальности полета стратегических бомбардировщиков, в частности B-52. Для этого на нем используется дистанционно управляемая телескопическая штанга длиной до 14,3 метра, которая позволяет передавать топливо другим самолетам в воздухе.

Первый опытный серийный KC-135, разработанный на базе Boeing 367-80 и элементов конструкции Boeing 707, совершил полет в августе 1956 года. Поставки для Стратегического командования ВВС США начались в июне 1957 года на авиабазу Castle в Калифорнии.

Впоследствии самолет неоднократно модернизировали. Ему заменяли двигатели и бортовые системы, что заметно улучшило характеристики и увеличило возможности использования.

На базе KC-135 создали ряд модификаций. Среди них – разведывательные самолеты, платформы радиоэлектронной разведки, метеорологические самолеты, научно-исследовательские машины и воздушные командные пункты управления стратегическими ядерными силами. Такие самолеты могут обеспечивать связь с межконтинентальными баллистическими ракетами, подводными лодками с баллистическими ракетами и стратегическими бомбардировщиками.

Летно-технические характеристики

Экипаж: 3 человека (командир, второй пилот и оператор дозаправки)

3 человека (командир, второй пилот и оператор дозаправки) Длина: 41,53 м

41,53 м Размах крыла: 39,88 м

39,88 м Высота: 12,70 м

12,70 м Площадь крыла: 226 м²

226 м² Вес пустого: 44 663 кг

44 663 кг Максимальный взлетный вес: 146 000 кг

146 000 кг Двигатели: 4 турбовентиляторных CFM International CFM-56 (тяга каждого — 96 кН) или Pratt & Whitney TF-33-PW-102 (тяга каждого — 80 кН)

4 турбовентиляторных CFM International CFM-56 (тяга каждого — 96 кН) или Pratt & Whitney TF-33-PW-102 (тяга каждого — 80 кН) Максимальная скорость: 933 км/ч

933 км/ч Дальность полета: 5550 км

5550 км Потолок: 15 200 м

15 200 м Скороподъемность: 1490 м/мин.

По разным оценкам, с начала эксплуатации в 1956 году до конца ХХ века в авиакатастрофах было потеряно от 62 до 73 самолетов KC-135 различных модификаций. Один из известных инцидентов произошел 3 мая 2013 года на севере Кыргызстана, вблизи села Чалдовар, где разбился KC-135R, принадлежавший американскому Центру транзитных перевозок аэропорта Манас.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как с начала военной операции "Эпическая ярость" на Ближнем Востоке американские войска нанесли уже почти шесть тысяч ударов по иранским целям. Удары наносятся на земле, в воздухе и в воде. В частности, среди пораженных целей более 90 военных кораблей Ирана, в числе которых 60 боевых судов и более 30 минных заградителей.

