США попросили Польшу перебросить на Ближний Восток батарею Patriot? У Навроцкого прокомментировали слухи

В канцелярии президента Польши Кароля Навроцкого отреагировали на сообщения в медиа о якобы просьбе США перебросить польскую батарею системы Patriot на Ближний Восток. Эти слухи также прокомментировали в Министерстве обороны страны.

Об этом пишут польские издания Polsat News и Rzeczpospolita. Они цитируют главу канцелярии президента Польши Збигнева Богуцкого и министра обороны страны Владислава Косиняк-Камыша.

Слухи о просьбе США перебросить польскую Patriot на Ближний Восток

По информации Rzeczpospolita, США якобы неофициально интересовались возможностью передислокации одной из польских батарей MIM-104 Patriot на Ближний Восток на фоне обострения войны с Ираном. Предложение, чтобы польские власти рассмотрели этот вопрос, якобы прозвучало от Соединенных Штатов во время неофициальных разговоров с представителями Польши.

Также американская сторона якобы зондировала вопрос передачи ракет PAC-3 MSE, которые уже находятся на вооружении польской армии.

У президента Польши прокомментировали слухи

Глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий заявил, что ему ничего не известно о начале каких-либо процедур относительно возможной переброски батареи Patriot на Ближний Восток по просьбе США.

"Здесь должна быть инициатива со стороны правительства. Именно правительство в каждом таком случае, когда польские вооруженные силы должны быть привлечены за пределами страны, должно обратиться к президенту с соответствующим ходатайством, то есть инициировать всю процедуру... Я в этом плане не имею никакой информации о том, что такая процедура началась", – прокомментировал Богуцкий.

Он добавил, что Кароль Навроцкий вернулся 31 марта после визита в США, и он еще не имел возможности обсудить этот вопрос с президентом.

Реакция Минобороны Польши

В Министерстве обороны Польши также отреагировали на сообщения в СМИ.

Глава оборонного ведомства Владислав Косиняк-Камыш отметил, что польские батареи Patriot предназначены для защиты национального воздушного пространства и восточного фланга НАТО и их передислокация не планируется.

"Наши батареи Patriot и их вооружение служат для защиты польского неба и восточного фланга НАТО. В этом вопросе ничего не меняется – мы не планируем перемещать их куда-то еще", – написал Косиняк-Камыш на своей странице в соцсети X.

Что известно о польских Patriot

Сейчас польская армия имеет две батареи системы Patriot, в состав которых входят 16 пусковых установок. Полной оперативной готовности они достигли в конце 2025 года. Эти системы способны перехватывать ракеты и самолеты на расстоянии до 100 км.

Кроме того, в 2019 году Польша заказала около 200 ракет PAC-3 MSE, большинство из которых уже доставлено в страну. Поставки еще шести батарей Patriot и примерно 600 дополнительных ракет, контракт на которые был заключен в 2023 году, должны начаться с 2027 года.

Сообщения о возможной передислокации появились на фоне активного использования американцами систем Patriot в войне против Ирана, что привело к значительному расходованию ракет-перехватчиков. В то же время в Варшаве отмечают, что безопасность Польши остается приоритетом.

Как сообщал OBOZ.UA, США за четыре недели войны с Ираном использовали более 850 крылатых ракет Tomahawk. Кроме того, США также использовали более 1000 ракет-перехватчиков систем противовоздушной обороны для отражения иранских атак, в частности с Patriot и THAAD, запасы которых также ограничены. Это вызвало беспокойство у части чиновников Пентагона из-за быстрого истощения запасов этого высокоточного оружия и ограниченных темпов его производства.

