США понесли большие потери в авиации во время операции против Ирана: раскрыты цифры

Во время операции Epic Fury против Ирана Соединенные Штаты Америки потеряли или повредили по меньшей мере 42 единицы авиационной техники. Среди них – истребители, штурмовик, самолеты-заправщики, самолет дальнего радиолокационного обнаружения, специальные транспортные самолеты и спасательный вертолет.

Об этом говорится в отчете Congressional Research Service (CRS) для Конгресса США. Такие потери могут создать дополнительную нагрузку на американский оборонно-промышленный комплекс, а также повлиять на боеготовность США.

Как говорится в документе, среди потерь США — четыре истребителя F-15E Strike Eagle, один истребитель F-35A Lightning II и штурмовик A-10 Thunderbolt II. Также США потеряли или повредили семь самолетов-заправщиков KC-135 Stratotanker, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry, два специальных транспортных самолета MC-130J Commando II и спасательный вертолет HH-60W Jolly Green II.

Кроме того, США потеряли 24 ударно-разведывательных беспилотника MQ-9 Reaper, а также один стратегический разведывательный беспилотник MQ-4C Triton.

Наибольшие потери понес беспилотный компонент американских сил.

Отмечается, что часть этой авиационной техники была потеряна в результате боевых действий, однако некоторые потери были вызваны дружественным огнем или техническими обстоятельствами.

"В частности, три F-15E были уничтожены дружественным огнем над Кувейтом, а один самолет-заправщик KC-135 разбился в Ираке после инцидента в дружественном воздушном пространстве", – говорится в отчете.

Авторы отчета отмечают, что расходы на операцию уже достигли 29 миллиардов долларов, хотя полного объема потерь Пентагон до сих пор не обнародовал. Значительная часть этих расходов связана с ремонтом или заменой техники.

Такие потери могут повлиять на боеготовность США, особенно в отношении ограниченных по количеству платформ, а также создать дополнительную нагрузку на американский оборонно-промышленный комплекс.

