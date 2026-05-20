США ввели масштабные санкции против Ирана: кто попал под ограничения

США ввели санкции против более 50 структур, связанных с Ираном. В список вошли нефтяные и газовые танкеры, а также иранская валютная биржа Amin Exchange. Часть компаний, попавших под санкции, базируется в Китае, Гонконге и Объединенных Арабских Эмиратах.

О новых ограничениях Министерство финансов США объявило во вторник, 20 мая, сообщает Bloomberg. Американские власти отметили, что Amin Exchange и сеть связанных с ней компаний якобы помогали проводить сотни миллионов долларов иностранных транзакций для лиц, которые уже находятся под санкциями.

Вашингтон продолжает давление на Тегеран, пытаясь добиться нового соглашения и восстановления судоходства через Ормузский пролив.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон продолжит разрушать "теневую банковскую систему" Ирана и сеть судов, которые используют для транспортировки нефти.

"Финансовые учреждения должны быть внимательными к тому, как режим манипулирует международной финансовой системой, чтобы сеять хаос", – сказал он.

Давление на Тегеран

Отдельно Минфин США ввел санкции против 19 судов, которые американская сторона называет частью "теневого флота" Ирана. По версии Вашингтона, эти корабли использовали для перевозки иранской нефти в обход международных ограничений.

Администрация президента Трампа в последние месяцы усилила санкционное давление на Иран. В США эту кампанию назвали "Economic Fury" – "Экономическая ярость". Название перекликается с военной операцией "Epic Fury", которую американские военные ранее проводили против Ирана.

В Вашингтоне говорят, что главная цель – заставить Тегеран вернуться к переговорам. Но в то же время в регионе сохраняется напряжение из-за ситуации вокруг Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти.

Новые детали санкций

Ранее в тот же день Скотт Бессент призвал союзников США "агрессивно" выполнять санкции против Ирана и других стран, которые Вашингтон считает угрозой. Он подчеркнул, что "места для оправданий нет".

По данным американского Минфина, под ограничения попали не только иранские компании. Санкции коснулись и ряда структур за пределами страны, которые, по мнению США, были привлечены к финансовым и логистическим операциям Тегерана.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп планировал нанести военный удар по Ирану 19 мая, но передумал. Глава Белого дома утверждает, что он отменил нападение по просьбе лидеров Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

