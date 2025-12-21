США перехватили новый венесуэльский нефтяной танкер на фоне попыток Мадуро запустить 'план Б'

Соединенные Штаты перехватили очередной нефтяной танкер у берегов Венесуэлы. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм подтвердила, что судно было перехвачено в международных водах.

Инцидент произошел всего через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп объявил о "блокаде" всех находящихся под санкциями нефтяных танкеров, входящих в Венесуэлу и выходящих из нее. Об этом сообщает Axios.

Конфликт США и Венесуэлы

Стоит отметить, что это был уже второй случай за последние недели, когда Соединенные Штаты преследуют танкер вблизи Венесуэлы на фоне масштабного наращивания военной мощи в регионе. Ноэм подтвердила, что береговая охрана перехватила танкер, который в последний раз пришвартовался в Венесуэле.

"Соединенные Штаты будут продолжать преследовать незаконное перемещение санкционированной нефти, используемой для финансирования наркотерроризма в регионе. Мы найдем вас и остановим", – говорится в заявлении министра внутренней безопасности.

Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила, что танкер перевозил нефть, находившуюся под санкциями. По ее словам, это было судно под ложным флагом, действовавшее в составе теневого флота Венесуэлы "для контрабанды украденной нефти и финансирования наркотеррористического режима Мадуро".

Правительство Венесуэлы назвало перехват танкера "серьезным актом международного пиратства". В заявлении говорится, что Каракас "осуждает кражу и захват нового частного судна, перевозившего нефть, а также насильственное исчезновение его экипажа, совершенные военнослужащими Соединенных Штатов Америки в международных водах". Каракас заявил, что о действиях будет сообщено Совету Безопасности ООН, другим многосторонним организациям и правительствам.

Британская компания Vanguard, специализирующаяся на управлении морскими рисками, сообщила, что, предположительно, это было судно Centuries под панамским флагом, перехваченное к востоку от Барбадоса в Карибском море. Джереми Панер, партнер вашингтонской юридической фирмы Hughes Hubbard и бывший следователь OFAC, заявил, что судно не находилось под санкциями США.

"Захват судна, не находящегося под санкциями США, свидетельствует о дальнейшем усилении давления Трампа на Венесуэлу. Это также противоречит заявлению Трампа о том, что США введут блокаду всех находящихся под санкциями нефтяных танкеров", – сказал Панер.

Напомним, 11 декабря правительство США объявило новые санкции против родственников венесуэльского диктатора Николаса Мадуро, связанного с ним бизнесмена и ряда судоходных компаний. Решение касается также шести танкеров, которые работают в нефтяной сфере Венесуэлы и, по данным Вашингтона, обеспечивают финансовые ресурсы режима.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что президент США Дональд Трамп объявил о введении полной блокады всех подсанкционных нефтяных танкеров, которые заходят в Венесуэлу или покидают ее порты. Он заявил, что отныне Венесуэла "полностью окружена" крупнейшей армадой в истории Южной Америки. По его словам, давление на Каракас будет только расти.

