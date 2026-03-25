США передали Ирану план завершения войны из 15 пунктов: что предусматривает
Соединенные Штаты подготовили план из 15 пунктов для прекращения войны с Ираном. Однако дипломаты утверждают, что этот план основан на устаревшей концепции, предложенной в мае 2025 года, и вряд ли устроит Тегеран.
Параллельно с разговорами о дипломатии США направляют на Ближний Восток еще несколько тысяч бойцов воздушно-десантных войск. Об этом сообщает The New York Times.
Конфликт США с Ираном
Источники, знакомые с ходом переговоров, говорит, что рамочный план мирного урегулирования конфликта с Ираном, состоящий из 15 пунктов, о котором заявил Дональд Трамп, основан на предложении, выдвинутом его командой во время ядерных переговоров почти год назад. Этот первоначальный план из 15 пунктов лег в основу переговоров в конце мая 2025 года, незадолго до того, как переговоры провалились из-за израильских авиаударов по иранским ядерным объектам.
Вокруг последнего плана Трампа, в котором он заявляет о своих планах, и того, насколько он обновлен по сравнению с устаревшим документом, представленным США иранцам в мае прошлого года, ходит множество предположений.
Тот факт, что этот план, по всей видимости, является в значительной степени повторением того, что Иран не принял год назад, говорит либо о недостаточной серьезности отношения США к переговорам, либо, что более вероятно, о желании Трампа, по какой бы то ни было причине, сделать вид, что он добился большего прогресса в достижении соглашения, чем это было на самом деле.
Эскалация на Ближнем Востоке
Несмотря на заявления о начале переговоров, военные действия на Ближнем Востоке не утихают. Более того, Министерство войны США отправляет в регион дополнительные силы.
Аналитики уверены, что такие действия свидетельствуют о попытке Трампа усилить давление на Тегеран после того, как иранцам было направлено предложение из 15 пунктов, переданное через Пакистан.
Источники в дипломатических кругах также говорят, что приказ о переброске войск в регион был призван предоставить Трампу больше военных возможностей, даже несмотря на то, что он рассматривал новую дипломатическую инициативу в отношении Ирана.
По словам официальных лиц, говоривших на условиях анонимности, чтобы обсудить оперативные вопросы, силы, направленные на Ближний Восток, будут сформированы из "Сил немедленного реагирования" дивизии – бригады численностью около 3000 военнослужащих, способных развернуться в любой точке мира в течение 18 часов. Неясно, куда именно направятся десантники, но, по словам официальных лиц, это место будет находиться в пределах досягаемости Ирана.
Что предусматривает мирный план
По словам собеседников NYT, американский план касается иранской программы баллистических ракет, ядерной программы и вопросов морского судоходства в Ормузском проливе. Большинство его пунктов уже появились в СМИ.
- Сохранение открытости Ормузского пролива в качестве свободной морской зоны.
- Ограничение ракетной программы по количеству и дальности.
- Ограничение использования ракет исключительно в целях самообороны.
- Демонтаж уже накопленного ядерного потенциала.
- Отказ от любых амбиций по приобретению ядерного оружия.
- Запрет на обогащение ядерного материала на территории Ирана.
- Передача всего обогащенного материала МАГАТЭ в соответствии с графиком, согласованным сторонами.
- Уничтожение ядерных объектов в Натанзе, Исфахане и Фордове.
- Прозрачность и контроль МАГАТЭ над происходящим в Иране.
- Отказ от стратегии использования вооруженных групп-прокси в регионе.
- Прекращение финансирования террористических организаций на Ближнем Востоке.
- Отмена всех санкций против Ирана.
- Американская помощь в продвижении и развитии гражданской ядерной программы в Бушере.
- Отмена угрозы возобновления санкций в отношении Ирана.
- Региональный консорциум путем создания совместного предприятия по обогащению урана с участием США, ОАЭ, Катара и Саудовской Аравии (с внешним управлением).
Напомним, президент Соединенных Штатов заявил, что Вашингтон и Тегеран провели переговоры, в ходе которых достигли "значительных точек согласия". Об этом глава Белого дома сообщил журналистам в аэропорту Вест-Палм-Бич во Флориде, где провел выходные.
После этого Корпус стражей Исламской революции отверг его заявления. Там заявили, что никаких переговоров с Вашингтоном не проводилось. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что Тегеран лишь выразил свою позицию, но прямых контактов не было.
Как сообщал OBOZ.UA, США рассчитывают завершить войну против Ирана 9 апреля. Именно эту дату американская сторона предварительно определила как ориентир для прекращения боевых действий.
