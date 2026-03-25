США передали Ирану план завершения войны из 15 пунктов: что предусматривает

Алексей Лютиков
Новости. Мир
США передали Ирану план завершения войны из 15 пунктов: что предусматривает

Соединенные Штаты подготовили план из 15 пунктов для прекращения войны с Ираном. Однако дипломаты утверждают, что этот план основан на устаревшей концепции, предложенной в мае 2025 года, и вряд ли устроит Тегеран.

Параллельно с разговорами о дипломатии США направляют на Ближний Восток еще несколько тысяч бойцов воздушно-десантных войск. Об этом сообщает The New York Times.

Конфликт США с Ираном

Источники, знакомые с ходом переговоров, говорит, что рамочный план мирного урегулирования конфликта с Ираном, состоящий из 15 пунктов, о котором заявил Дональд Трамп, основан на предложении, выдвинутом его командой во время ядерных переговоров почти год назад. Этот первоначальный план из 15 пунктов лег в основу переговоров в конце мая 2025 года, незадолго до того, как переговоры провалились из-за израильских авиаударов по иранским ядерным объектам.

Вокруг последнего плана Трампа, в котором он заявляет о своих планах, и того, насколько он обновлен по сравнению с устаревшим документом, представленным США иранцам в мае прошлого года, ходит множество предположений.

Тот факт, что этот план, по всей видимости, является в значительной степени повторением того, что Иран не принял год назад, говорит либо о недостаточной серьезности отношения США к переговорам, либо, что более вероятно, о желании Трампа, по какой бы то ни было причине, сделать вид, что он добился большего прогресса в достижении соглашения, чем это было на самом деле.

Эскалация на Ближнем Востоке

Несмотря на заявления о начале переговоров, военные действия на Ближнем Востоке не утихают. Более того, Министерство войны США отправляет в регион дополнительные силы.

Аналитики уверены, что такие действия свидетельствуют о попытке Трампа усилить давление на Тегеран после того, как иранцам было направлено предложение из 15 пунктов, переданное через Пакистан.

Источники в дипломатических кругах также говорят, что приказ о переброске войск в регион был призван предоставить Трампу больше военных возможностей, даже несмотря на то, что он рассматривал новую дипломатическую инициативу в отношении Ирана.

По словам официальных лиц, говоривших на условиях анонимности, чтобы обсудить оперативные вопросы, силы, направленные на Ближний Восток, будут сформированы из "Сил немедленного реагирования" дивизии – бригады численностью около 3000 военнослужащих, способных развернуться в любой точке мира в течение 18 часов. Неясно, куда именно направятся десантники, но, по словам официальных лиц, это место будет находиться в пределах досягаемости Ирана.

Что предусматривает мирный план

По словам собеседников NYT, американский план касается иранской программы баллистических ракет, ядерной программы и вопросов морского судоходства в Ормузском проливе. Большинство его пунктов уже появились в СМИ.

  1. Сохранение открытости Ормузского пролива в качестве свободной морской зоны.
  2. Ограничение ракетной программы по количеству и дальности.
  3. Ограничение использования ракет исключительно в целях самообороны.
  4. Демонтаж уже накопленного ядерного потенциала.
  5. Отказ от любых амбиций по приобретению ядерного оружия.
  6. Запрет на обогащение ядерного материала на территории Ирана.
  7. Передача всего обогащенного материала МАГАТЭ в соответствии с графиком, согласованным сторонами.
  8. Уничтожение ядерных объектов в Натанзе, Исфахане и Фордове.
  9. Прозрачность и контроль МАГАТЭ над происходящим в Иране.
  10. Отказ от стратегии использования вооруженных групп-прокси в регионе.
  11. Прекращение финансирования террористических организаций на Ближнем Востоке.
  12. Отмена всех санкций против Ирана.
  13. Американская помощь в продвижении и развитии гражданской ядерной программы в Бушере.
  14. Отмена угрозы возобновления санкций в отношении Ирана.
  15. Региональный консорциум путем создания совместного предприятия по обогащению урана с участием США, ОАЭ, Катара и Саудовской Аравии (с внешним управлением).

Напомним, президент Соединенных Штатов заявил, что Вашингтон и Тегеран провели переговоры, в ходе которых достигли "значительных точек согласия". Об этом глава Белого дома сообщил журналистам в аэропорту Вест-Палм-Бич во Флориде, где провел выходные.

После этого Корпус стражей Исламской революции отверг его заявления. Там заявили, что никаких переговоров с Вашингтоном не проводилось. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что Тегеран лишь выразил свою позицию, но прямых контактов не было.

Как сообщал OBOZ.UA, США рассчитывают завершить войну против Ирана 9 апреля. Именно эту дату американская сторона предварительно определила как ориентир для прекращения боевых действий.

