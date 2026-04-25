'США перебрасывают в регион существенные силы': Шарп назвал условие, при котором Трамп может начать наземную операцию против Ирана

Израильский военный обозреватель Давид Шарп заявил, что Соединенные Штаты наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке на фоне напряженности с Ираном. Это происходит в апреле, когда стороны обсуждают продление прекращения огня, а риск возобновления боевых действий остается высоким.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Шарп объяснил, что ситуация зависит от позиций Вашингтона и Тегерана, а также подтвердил, что перемирие может быть сорвано.

"Если прекращение огня не будет продлено, тогда начнутся боевые действия", – отметил он.

Новая фаза напряжения

Шарп заметил, что в войнах редко все происходит строго по плану, и нынешняя ситуация не стала исключением. По его словам, ключевой неопределенностью остается именно режим прекращения огня, который может либо сохраниться, либо сорваться в зависимости от решений сторон.

Он подчеркнул, что США подняли требования к Ирану. Речь идет не только о восстановлении предыдущего состояния, а о дополнительных уступках.

"Трамп требует от Ирана не просто восстановления статус-кво, он требует больше уступок", – сказал эксперт.

Отдельно он обратил внимание на блокаду иранских портов, которая, по его словам, не была отменена даже после снятия ограничений в стратегическом проливе. Это, как он объясняет, стало новым инструментом давления.

В то же время, несмотря на жесткую риторику, появилась информация о возможной готовности Ирана к переговорам. И это, по словам Шарпа, важный сигнал. Он уточнил, что именно вокруг этого сейчас и строится вся дипломатическая и военная динамика.

Подробности наращивания сил

США уже перебросили в регион значительные силы, и этот процесс продолжается. По словам Шарпа, это делается с учетом возможного возобновления боевых действий.

В регион прибыли два авианосца. Один из них вернулся после ремонта в Красное море, другой вошел в Индийский океан. Кроме того, США перебросили авиацию, системы противовоздушной обороны, подразделения морской пехоты и десантные силы.

Эксперт отметил, что за это время стороны не только накапливали ресурсы, но и проводили так называемую "работу над ошибками". Он добавил, что пауза в боевых действиях дала возможность подготовиться к новой фазе.

"Таким образом, за это время накапливались силы, стороны делали работу над ошибками, переводили дыхание", – пояснил он. И добавил, что вероятность возобновления боевых действий оценивается как достаточно высокая.

Возможные сценарии операций

Шарп не исключил, что в случае эскалации США могут прибегнуть к ограниченной наземной операции. Он пояснил, что для этого уже созданы соответствующие условия, в том числе за счет переброски морской пехоты, десантных подразделений и сил специального назначения.

"Ограниченная наземная операция, безусловно, возможна – ради того и собирались силы морской пехоты и десантные дивизии", – сказал он. В то же время эксперт подчеркнул, что решение о такой операции будет зависеть от целесообразности и конкретных целей.

Среди возможных вариантов он назвал захват острова Харк или действия, направленные на деблокирование стратегического пролива. По его словам, также рассматривается сценарий, при котором США могут продолжать удары по инфраструктуре Ирана, не переходя к наземной фазе.

Шарп подчеркнул, что главное – это наличие инструментов. И если в начале конфликта таких возможностей почти не было, то сейчас ситуация изменилась.

"То есть существуют разные сценарии, важно иметь инструмент", – отметил он.

Рискованные варианты

Отдельно эксперт вспомнил о еще одном сценарии, который, впрочем, оценил скептически. Речь идет о возможной операции по захвату иранского обогащенного урана, который может храниться в глубине страны.

По его словам, такая операция была бы значительно сложнее даже самых рискованных миссий по освобождению военных. Он привел пример инцидента, когда американский спецназ провел сложную операцию по эвакуации пилота после авиаинцидента в Иране.

"Теоретически такая операция с обогащенным ураном возможна, но она крайне тяжелая", – объяснил Шарп. Он добавил, что подобный сценарий выглядит маловероятным, хотя полностью исключать его нельзя.

Зато более реалистичными он считает варианты с захватом отдельных островов или контролем над частями морских путей. Это, по его словам, может позволить изменить баланс сил в регионе без масштабного вторжения.

Почему это важно

Как сообщал OBOZ.UA, на случай срыва перемирия США готовят планы ударов по Ирану в районе Ормузского пролива. Речь идет о потенциальных атаках на объекты, позволяющие Тегерану контролировать стратегические морские пути.

Дональд Трамп сутками ранее в собственной сети Truth Social сообщил, что приказал ВМС США "без колебаний стрелять и уничтожать" любые иранские лодки, устанавливающие мины в Ормузском проливе. Американский лидер не предоставил никакого контекста своему сообщению, и как выяснилось, соответствующий приказ Трамп отдал после того, как иранцы установили дополнительные мины в проливе.

