В Соединенных Штатах Америки было завершено производство первой в мире "гравитационной бомбы" – ядерной бомбы B61-13 из семейства ядерных боеприпасов B61. Бомбу изготовили на заводе "Пантекс" в Техасе, основном предприятии США по производству ядерного оружия; во время посещения предприятия министр энергетики США Крис Райт лично поставил штамп на первом блоке боеприпаса.

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Как отметили в Национальной администрации ядерной безопасности, B61-13 была изготовлена почти на год раньше, чем было запланировано. О завершении ее производства объявили 19 мая, в день телефонного разговора президента США Трампа с российским диктатором Путиным.

По словам министра энергетики Криса Райта, создание новой бомбы "является важным для реализации программы президента Трампа "мир через силу".

"Чрезвычайная скорость производства B61-13 является свидетельством изобретательности наших ученых и инженеров, а также срочности, с которой мы сталкиваемся в усилении сдерживания в новую нестабильную эпоху. Для меня было честью проставить штамп на первой боеголовке. Эта удивительная веха сигнализирует о силе Америки как нашим противникам, так и союзникам", – сказал чиновник.

Бомба B61-13 будет сертифицирована только для использования стратегическими бомбардировщиками и будет развертываться на базах в континентальной части США.

Модификация B61-13, как отмечает администрация ядерной безопасности, мало чем отличается от B61-12, последний серийный экземпляр которой был завершен всего пять месяцев назад. Но новая модификация "более мощная, ориентированная на поражение определенных сложных и крупномасштабных военных целей".

То есть, эта "гравитационная бомба" создана для поражения, среди прочего, "труднодоступных глубоко залегающих целей" – подземные бункеры и командные пункты.

"Тестовые сборки" B61-13 были завершены уже через три месяца после того, как программа создания новой бомбы получила разрешение и ассигнования от Конгресса. Бомбу создала компания Nuclear Security Enterprise в координации с ВВС США, причем боеприпасы созданы "по значительно ускоренному графику".

Как сообщал OBOZ.UA, во времена, когда ядерные державы начали развязывать военную агрессию против своих соседей и друг против друга, снова встал вопрос – что делать человечеству, в случае, если атомное оружие все же будет применено? Чем можно будет прокормиться, если на земле начнется ядерная зима? Некоторые исследователи считают, что человечество спасут сахарная свекла, шпинат, пшеница и морковь.

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