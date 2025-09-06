'Американские налогоплательщики не будут этого терпеть': Трамп наехал на Европу из-за штрафов для Google и Apple

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил Европейскому Союзу торговым расследованием после штрафа, который был наложен на компанию Google из-за нарушения антимонопольных правил. В частности, американский лидер заявил, что будет вынужден применить статью №301 Торгового кодекса США.

Видео дня

Чтобы этого не произошло, ЕС, по словам Трампа, должен отменить "несправедливые штрафы, которые накладываются на американские компании-налогоплательщики". Об этом президент США сообщил в собственной соцсети Truth Social.

Что сказал Трамп

"Сегодня Европа "ударила" по очередной крупной американской компании, Google, штрафом в размере $3,5 млрд, фактически забрав деньги, которые иначе пошли бы на американские инвестиции и создание рабочих мест. Это добавляется ко многим другим штрафам и налогам, которые были наложены на Google и другие американские технологические компании, в частности. Это очень несправедливо, и американские налогоплательщики не будут этого терпеть", – заявил президент США.

Он также напомнил, что компания Apple уплатила штраф в размере 17 миллиардов долларов. Трамп назвал действия ЕС "дискриминационными" и пообещал, что они "не останутся безнаказанными".

"Мы не можем допустить, чтобы это произошло с блестящей и беспрецедентной американской изобретательностью, и если это произойдет, я буду вынужден начать процедуру по статье №301, чтобы отменить несправедливые штрафы, которые накладываются на американские компании-налогоплательщики", – отметил американский президент.

О какой процедуре идет речь

301 статья Торгового кодекса США была принята с целью устранения барьеров в отдельных отраслях промышленности. По указанной статье так называемое Представительство США по торговле проводит полное исследование деятельности американских бизнес-резидентов за рубежом – в частности, как и какие налоги они платят, какие санкции против них применяют и тому подобное.

Если указанное исследование фиксирует неприемлемые (с точки зрения США) действия к американским налогоплательщикам за рубежом, Торговый кодекс позволяет администрации президента применить "суперстатью 301".

"Суперстатья 301" является частью Закона о комплексной торговле и конкурентоспособности, принятого в США в 1998 году. Статья устанавливает регламент и процедуры для принуждения стран, которые проводят якобы несправедливую торговую политику, к соглашению путем применения санкций.

Что предшествовало угрозам Трампа

Еврокомиссия оштрафовала компанию Google на 2,95 миллиарда евро за нарушение правил конкуренции ЕС на рынке рекламных технологий.

Расследование в отношении рекламных практик Google ЕК вела с начала 2021 года. Она нашла ряд нарушений Антимонопольного закона ЕС.

Также Google ранее оштрафовали на более 4 миллиардов евро за якобы принуждение пользователей работать с операционной системой Android и приложениями для нее, что стало рекордным антимонопольным штрафом ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, иностранные компании, предоставляющие электронные услуги украинцам, также платят довольно большие налоги Украине. Всего они уплатили за первые шесть месяцев 2025 года налоги в эквиваленте $86,7 млн. В частности $1,2 млн – то есть почти 50 млн грн по актуальному курсу – оплатила в Украине видеоплатформа OnlyFans.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!