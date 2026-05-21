'ЕС не сможет заменить': Столтенберг заявил, что НАТО не выживет без США

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что в своем нынешнем виде Североатлантический альянс не способен существовать без участия Соединенных Штатов. По мнению экс-главы военного блока, текущий кризис в отношениях между Вашингтоном и европейскими союзниками является самым серьезным за очень долгое время.

Видео дня

Столтенберг сомневается, что НАТО выживет и сможет полноценно функционировать без США.Такое заявление он сделал в эфире специального выпуска программы Agenda на шведском телеканале SVT.

Угроза раскола альянса

Отвечая на вопрос журналистов о том, сможет ли военный блок функционировать в случае глубокого дистанцирования или выхода США, Столтенберг высказался категорично.

Столтенберг отверг популярную в последнее время идею о том, что европейские страны якобы могут создать собственную автономную систему обороны на базе ЕС.

" Нет, речь идёт не о НАТО, которое мы знаем почти 80 лет, потому что речь идёт о Европе и Соединённых Штатах, которые стоят вместе и противостоят всем угрозам. Именно поэтому так важно, чтобы мы делали всё возможное, чтобы предотвратить распад Европы и Соединённых Штатов", – подчеркнул он.

Сигнал для Москвы

Кроме того, Столтенберг предостерегает от чрезмерных спекуляций по поводу будущего НАТО. Несмотря на очевидные трудности внутри трансатлантического союза, он призвал европейских лидеров и аналитиков избегать чрезмерных и панических спекуляций о немедленном крахе оборонного блока. Он напомнил, что внутренние споры не должны восприниматься внешними силами как слабость.

"У Москвы не должно быть абсолютно никаких сомнений или неопределенности относительно нашей коллективной готовности защищать друг друга в случае необходимости", – заявил Столтенберг.

Напомним, что генсек Альянса Марк Рютте призвал союзников выделить на помощь Украине одинаковые суммы – по 0,25% от собственных ВВП. Таким образом можно будет аккумулировать не десятки миллиардов долларов помощи, как сейчас, а сотни.

Как сообщал OBOZ.UA, предстоящий саммит лидеров стран НАТО, который пройдет в Анкаре с 7 по 8 июля, будет иметь критическое значение для Североатлантического альянса. Последние глобальные и региональные события существенно повысили значимость будущей встречи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!