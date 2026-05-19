США выводят 5 тысяч военных из Европы, – Гринкевич

Из Германии будет выведено 5 тысяч солдат Вооруженных сил США. Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич подтвердил это, утверждая, что проблем для оборонных планов Альянса не будет.

Ситуацию генерал прокомментировал на пресс-конференции в Брюсселе (Бельгия). Он отказался говорить о том, планирует ли Вашингтон увеличить количество выведенных армейцев. Сейчас речь идет о выводе бригады из 5 тысяч американских военнослужащих с немецкой территории.

"В конце концов, согласно заявлению президента [Дональда] Трампа, из Европы выведут 5 тысяч военных. Как я уже упоминал в своих вступительных комментариях, немалое количество из них происходит из боевой группы бронетанковой бригады, которую вернут обратно", – сказал генерал.

Кроме этого, США уже объявили, что ранее запланированное развертывание ударного батальона дальней дальности "будет сокращено и не начнется".

"Есть другие дополнительные, второстепенные элементы, которые также изменятся", – признал главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе.

Он подчеркнул, что европейские страны продолжают наращивать собственный потенциал и возможности; они "активизируются, чтобы обеспечить свою конвенциональную оборону".

С 2022 года страны Балтии, Польша и другие союзники значительно усилили свои вооруженные силы, что, по словам Гринкевича, позволяет Соединенным Штатам частично сократить присутствие в Европе.

"Я полностью уверен в текущем балансе сил. Мы продолжим корректировать план, чтобы обеспечить надлежащее сдерживание", – заверил он.

