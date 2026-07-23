США нанесли несколько ударов по объектам в Иране

В ночь на 23 июля американские военные начали наносить новые удары по военным объектам Ирана. Такой приказ военным отдал главнокомандующий вооруженными силами США.

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Таким образом США пытаются обеспечить безопасность кораблей в Ормузском проливе. Об этом сообщает CENTCOM, Центральное военное командование США.

Удары США

"Сегодня в 17:30 по восточному времени силы США приступили к нанесению дополнительных ударов по иранским военным целям по приказу главнокомандующего. Миссия будет продолжаться, чтобы еще больше ослабить способность Ирана угрожать гражданским морякам и коммерческим судам, проходящим через воды региона", – отмечает CENTCOM.

17:30 по восточному времени – это половина первого ночи по киевскому времени. Удары продолжаются и сейчас.

По каким именно иранским объектам наносятся удары, CENTCOM не уточняет.

Отдельно Центральное военное командование США отмечает: информация военных из так называемого Корпуса стражей исламской революции о том, что они якобы "контролируют вход и выход из Ормузского пролива", не соответствует действительности.

Обострение конфликта

Конфликт между США и Ираном стремительно обостряется, ведь стороны продолжают обмениваться ударами по военным и стратегическим объектам, а потери среди американских военных растут. Глава Белого дома Дональд Трамп подтвердил новую волну атак американских сил в ответ на гибель солдат, а в Вашингтоне уже обсуждают возможность более широкой военной кампании.

В то же время эксперты предупреждают, что дальнейшая эскалация может перерасти в полномасштабную войну, к которой США пока не полностью готовы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на днях США нанесли новую волну ударов по Ирану после обострения ситуации на Ближнем Востоке. Уже более недели каждую ночь американские военные наносят удары по целям на территории этой страны.

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