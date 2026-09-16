США могут снять некоторые санкции с Беларуси в обмен на освобождение 25 политзаключенных: что известно

Соединённые Штаты и Беларусь достигли предварительной договоренности, согласно которой Минск освободит 25 политических заключённых, а Вашингтон снимет санкции с двух белорусских компаний. Об этом стало известно по итогам визита в Минск спецпосланника США по Беларуси Джона Коула.

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О договоренности Коул рассказал после встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Его слова приводит "Радио Свобода".

Речь идет о белорусских предприятиях "Лакокраска" и "Беллесбумпром". Коул отметил, что после решения всех вопросов на свободу выйдут еще больше людей, а США продолжат снимать санкции.

Встреча Лукашенко с американским спецпосланником состоялась во вторник, 15 сентября. В ходе беседы белорусский диктатор опроверг факты политических преследований в стране. По его словам, белорусские эмигранты, проживающие за рубежом, "лгут", когда утверждают, что после освобождения людей в рамках договоренностей с США власти задерживают вдвое больше других граждан.

Уже на следующий день, 16 сентября, на свободу вышли 25 белорусских политзаключенных. Об этом сообщил правозащитный центр "Вясна". Фонд BYSOL объявил экстренный сбор средств в поддержку освобожденных.

По данным белорусской службы "Радио Свобода", по состоянию на 15 сентября 912 человек официально признаны правозащитниками политическими заключёнными. Репрессии в стране продолжаются: людей продолжают задерживать и судить по делам, имеющим политическую подоплеку.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что с начала переговоров между Вашингтоном и Минском на свободу вышли более 500 белорусских политзаключённых. В частности, после встречи Лукашенко с Джоном Коулом в марте были освобождены 250 человек. В то же время США смягчили часть санкций против Беларуси.

Как писала The New York Times, Коул налаживал личный контакт с Лукашенко посредством неформального общения, шуток и совместных застолий. По словам американского спецпосланника, такой подход помогал достигать конкретных договоренностей об освобождении политзаключенных.

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