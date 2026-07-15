США и Иран обменялись новыми ударами на фоне заявления Трампа о продолжении войны. Видео

Американские войска нанесли очередной массированный удар по Ирану в ночь на 15 июля. Целью ударов стали военные объекты вблизи Ормузского пролива.

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В свою очередь иранские боевики обстреливали страны Ближнего Востока. О новых ударах проинформировало Центральное командование США.

Эскалация на Ближнем Востоке

По информации американского центрального командования, Соединенные Штаты осуществили очередной раунд ударов по Ирану. Американцы сообщили, что в результате атак удалось поразить десятки военных целей вблизи Ормузского пролива и иранского побережья.

В ходе семичасовой волны ударов американские истребители, беспилотники и военно-морские суда выпустили высокоточные боеприпасы по иранским ракетным и беспилотным базам, военно-морским силам и системам береговой обороны. Центральное командование США отметило, что цель этих ударов заключается в лишении иранского режима возможности угрожать коммерческому судоходству и гражданским экипажам.

Удары произошли в тот же день, когда американские силы возобновили военно-морскую блокаду судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы или из них. Блокада вступила в силу 14 июля в 16:00 по восточному времени.

Ответные действия Ирана

В Тегеране решили не оставлять американские удары без ответа, поэтому атаковало военные объекты США на Ближнем Востоке. По информации Tasnim News, боевики Корпуса стражей исламской революции утром 15 июля обстреляли командно-контрольный центр Пятого флота США в Бахрейне.

Кроме того, ночью иранские боевики наносили удары по Иордании. Там, по утверждению КСИР, целью атаки стали базы ВМС США.

Также взрывы ночью прогремели в Кувейте. В этой стране Иран атаковал американские военные склады с беспилотниками.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предупредил, что американские военные будут наносить удары по Ирану "сегодня, завтра вечером и на следующей неделе". На следующей неделе американский лидер анонсировал удары по мостам и электростанциям исламской страны-террористки.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что иранские войска атаковали два нефтяных танкера в Ормузском проливе. Боевики нанесли удар ракетами, вследствие чего судна получили серьезные повреждения.

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